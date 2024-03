‘Russische autoriteiten grijpen in: Promes ontspringt alsnog de dans’

Quincy Promes lijkt alsnog aan uitlevering aan Nederland te gaan ontsnappen. Volgens de Russische journalist Ivan Karpov laat de Verenigde Arabische Emiraten de 32-jarige aanvaller van Spartak Moskou gaan na het betalen van een geldboete. Promes stapt dinsdag 5 maart al in het vliegtuig naar Rusland.

Promes werd op 29 februari aangehouden op het vliegveld in Dubai. Hij werd geweigerd bij de grenscontrole. De aanvaller van Spartak Moskou verbleef afgelopen maand in de Verenigde Arabische Emiraten, onder meer vanwege het trainingskamp dat zijn club afwerkte.

Promes zou betrokken zijn geweest bij een verkeersongeval in Dubai, waarna hij gevlucht zou zijn. Daarmee werd al bevestigd dat de aanhouding van de aanvaller losstaat van zijn veroordelingen in Nederland.

Daarna kwam naar buiten dat het Openbaar Ministerie in Nederland contact had met de VAE over een mogelijke uitlevering. Sinds 1 augustus 2023 heeft Nederland een uitleveringsverdrag met het land in het Midden-Oosten.

Russische media beweren dat de autoriteiten uit dat land op het hoogste niveau hebben overlegd met de Verenigde Arabische Emiraten. Op die manier is mogelijk een uitlevering aan Nederland voorkomen.

Doordat Promes vastzat in Dubai miste hij de competitiewedstrijd van afgelopen zaterdag tegen Zenit Sint-Petersburg (0-0). Spartak verwacht de vleugelaanvaller bij de volgende wedstrijd, op 10 maart tegen Fakel Voronezh, weer in te kunnen zetten.

Promes moet in Nederland nog in totaal 7,5 jaar gevangenisstraf uitzitten. Onlangs werd bekend dat de buitenspeler van Spartak Moskou veroordeeld werd tot zes jaar gevangenisstraf voor zijn betrokkenheid bij de invoer van ruim 1.350 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen. Promes kreeg in juni 2023 bovendien al 1,5 jaar celstraf voor het neersteken van een neef tijdens een familiefeest in Abcoude.

