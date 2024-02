Ruben van Bommel slacht dramatisch Ajax met twee goals: AZ neemt afstand

Ajax heeft zondagmiddag een pijnlijke nederlaag opgelopen op bezoek bij AZ. De Amsterdammers kwamen ook met vijf verdedigers zwak voor de dag en werden geslacht door twee goede doelpunten van Ruben van Bommel: 2-0. Nummer vijf Ajax ziet AZ, dat vierde staat, uitlopen tot zes punten en ziet de concurrenten Go Ahead Eagles, NEC en FC Utrecht akelig dichtbij komen.

John van 't Schip brak bij Ajax met het traditionele 4-3-3-systeem en speelde met vijf verdedigers. Brian Brobbey was een vraagteken, maar was op tijd hersteld voor een basisplek. Kenneth Taylor keerde terug in de basis, terwijl Steven Berghuis ontbrak en Jordan Henderson op de bank zat.

De extra verdediger bood Ajax weinig extra stabiliteit. Al in de achtste minuut kwam AZ op voorsprong. Vangelis Pavlidis won aan de zijlijn heel simpel het duel van Anton Gaaei en lanceerde met een steekbal Van Bommel, die dreigend op het doel van Ajax afstormde. De linksbuiten dribbelde handig om Jorrel Hato heen naar binnen en drukte beheerst af: 1-0.

Anton Gaaei wordt voor de tweede keer dit seizoen voor rust gewisseld. #azaja pic.twitter.com/EyPAHV4dEI — ESPN NL (@ESPNnl) February 25, 2024

AZ was ook daarna overwegend de betere ploeg. Na een half uur spelen werd Van Bommel opnieuw in kansrijke positie aangespeeld door Pavlidis. De buitenspeler van AZ zocht ditmaal in vrijheid de andere hoek, maar schoot centimeters naast.

Kort daarna dook Ajax voor het eerst gevaarlijk op voor het doel van AZ. Gaaei bereikte met een lage voorzet Taylor, die voorlangs tikte. Het was nagenoeg de enige goede pass van Gaaei in de wedstrijd. De rechtsback leed in de 34ste minuut zeer gevaarlijk balverlies na een hoekschop van Ajax.

Door de fout van Gaaei stormde AZ met drie-tegen-een naar het doel van Ajax. Kenneth Taylor kon de counter er met een sliding nog net uithalen en barstte in woede uit. Van 't Schip had daarmee genoeg gezien en haalde Gaaei naar de kant. De rechtsback dook op de bank weg in zijn jas. Ahmetcan Kaplan maakte als invaller zijn officiële debuut.

AZ verdubbelde in de 67ste minuut zijn voorsprong via wederom Van Bommel. De linksbuiten kon mede dankzij het wegglijden van Devyne Rensch een lage voorzet aannemen van invaller Mayckel Lahdo, die minder dan een minuut op het veld stond. Van Bommel schoot opnieuw in alle rust binnen: 2-0.

Een minuut voor tijd leek Ajax terug te komen dankzij Brobbey. De spits stond aan het eind van een mooie aanval. Brobbey kapte eerst Bruno Martins Indi in het strafschopgebied uit en schoot de bal langs de uitgekomen doelman Mathew Ryan. Het doelpunt werd echter afgekeurd vanwege nipt buitenspel van Brobbey.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties