Ruben van Bommel is eruit en gaat een meerjarig contract tekenen bij AZ

Donderdag, 1 juni 2023 om 16:37 • Guy Habets • Laatste update: 18:12

Ruben van Bommel speelt vanaf komend seizoen voor AZ. Dat meldde De Telegraaf donderdag en werd even later bevestigd door MVV Maastricht, waar de aanvaller dit seizoen actief was. Van Bommel zal voor vier jaar tekenen in Alkmaar en gaat de Maastrichtse club nog geld opleveren. Er gaan, zo valt er te lezen, 'afspraken gemaakt worden' tussen MVV en AZ.

Van Bommel had immers geen contract bij MVV en kon dus transfervrij overgenomen worden, maar de rappe linksvoor gaf eerder al aan dat hij wilde dat de Sterrendragers nog iets aan hem zouden verdienen. De Telegraaf schrijft dat dat onderling opgelost zal worden door beide partijen. Met het binnenhalen van Van Bommel troeft AZ de nodige clubs af. Naar verluidt waren ook PSV, Feyenoord, FC Twente, FC Utrecht, Vitesse, Go Ahead Eagles en enkele buitenlandse clubs geïnteresseerd.

?????????? ?????? ???????????? ?????????? ???? ???????????????? ???????? ???? ??????????????. De aanvaller tekent een contract voor vier jaar bij de Eredivisieclub.#SameVollePetaj pic.twitter.com/00iYEkhSb8 — MVV Maastricht (@mvvmaastricht) June 1, 2023

Tijdens het afgelopen seizoen in de Keuken Kampioen Divisie beleefde de achttienjarige linksvoor zijn definitieve doorbraak in het betaalde voetbal. Van Bommel, zoon van oud-voetballer Mark van Bommel en kleinzoon van voormalig bondscoach Bert van Marwijk, scoorde vijftien keer in competitieverband en leverde ook nog eens vijf assists af. De vleugelaanvaller is pas sinds oktober vorig jaar basisspeler bij MVV.

Van Bommel speelde eerder in de jeugd van SV Meerssen en zat ook zeven jaar in de jeugdopleiding van PSV. Die club wilde Van Bommel naar verluidt graag terughalen, maar de Limburger had nog veel meer opties. Na afloop van de met 1-4 verloren wedstrijd in de Keuken Kampioen Play-offs tegen NAC Breda gaf het talent al aan dat hij in de Eredivisie zou gaan voetballen. Bij AZ moet Van Bommel onder meer de concurrentiestrijd aangaan met Jesper Karlsson en Myron van Brederode.