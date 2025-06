'Ruben van Bommel is een ratje aan het worden'

Piet Buter (76) en Hans van der Zee (69) buigen zich in gesprek met De Telegraaf over verschillende spelers in Jong Oranje. De topscouts van weleer denken dat een aantal spelers van het Nederlandse beloftenteam het grote Oranje kan halen.

Buter was in het verleden actief als scout bij Southampton. Van der Zee werkte jarenlang bij PSV en Ajax. Buter weet niet of Ryan Flamingo het grote Oranje gaat halen. “Ik twijfel over hem. Hij maakt te veel fouten en is nog te kwetsbaar in de duels.”

“Hij is een voetballende centrale verdediger, maar moet meedogenlozer en betrouwbaarder worden. Als hij dat niet aan zijn spel weet toe te voegen, dan denk ik niet dat hij het grote Oranje gaat halen.”

Van der Zee denkt juist wél dat Flamingo ooit een interland namens het Nederlands elftal gaat spelen. “Ik vind hem sterk aan de bal en verdedigend ook heel behoorlijk. Hij heeft de kwaliteiten om het te halen, alleen is er op zijn positie natuurlijk wel enorm veel concurrentie.”

De twee scouts denken dat Antoni Milambo een grote toekomst tegemoet gaat en vinden het raar dat hij maar weinig aan spelen toekomt op het EK. Buter en Van der Zee verwachten ook dat Wouter Goes Oranje gaat halen. De verdediger van AZ speelde alleen nog geen minuut op dit EK.

“Het is heel vreemd dat hij totaal niet aan spelen toekomt”, zegt Buter. “Zoals ik meerdere keuzes niet begrijp. Waarom is Mexx Meerdink niet meegenomen? En waarom zit Kees Smit bij Oranje Onder 19 en niet bij Jong Oranje? Als er nou één speler is die het Nederlands elftal gaat halen, dan is dat Smit. Zulke talenten moet je eerder doorschuiven.”

Ook Luciano Valente en Ruben van Bommel dragen in de toekomst het shirt van Oranje, denken de scouts. “Van Bommel heeft snelheid, is fysiek sterk en technisch goed”, zegt Van der Zee. “En hij is ook nog eens twee jaar jonger dan veel andere jongens.” Buter is het eens met zijn collega. “Toen hij pas doorbrak, vond ik het een beetje een slappe.”

“Maar hij begint steeds meer het karakter van zijn vader te tonen. Het is een ratje aan het worden in het veld. Dat in combinatie met zijn techniek en snelheid maakt van Van Bommel een heel interessante speler.”