Rúben Amorim: 'Iedere speler wil nog steeds voor Manchester United spelen'

Manchester United maakt een uiterst stroef seizoen door, met plek veertien in de Premier League als ultiem bewijs daarvan. De gevallen grootmacht kan nog wel steeds de Europa League veroveren. Manager Rúben Amorim gelooft ondanks alles nog steeds in de aantrekkingskracht van the Red Devils.

''Het is nog steeds Manchester United. Een club waar iedere speler voor wil spelen'', zo benadrukt Amorim vrijdag op een persmoment op Old Trafford in aanloop naar het duel met Bournemouth van dit weekeinde.

''Als je naar onze club op dit moment kijkt, met al de problemen, waaronder de wisseling van coach, dan lijkt het wel een beetje een probleem te zijn. Maar we hebben een duidelijk idee en dat is het makkelijkste om aan een speler uit te leggen'', blijft de Portugese coach optimistisch naar de toekomst kijken.

Amorim is nu al bezig met de samenstelling van zijn selectie voor komend seizoen, al wil hij daar nog niet veel over kwijt. ''Dat is iets voor het einde van het seizoen en dingen kunnen altijd veranderen. Maar we willen dingen vroeg doen en we hebben een idee daarover.''

Casemiro lijkt Manchester United in ieder geval trouw te blijven. De Braziliaanse middenvelder (33) beschikt over een contract tot medio 2026 en staat niet onwelwillend tegenover een langer verblijf op Old Trafford.

Aan de andere kant kijkt Amorim naar zomeraanwinsten. Matheus Cunha (Wolverhampton Wanderers) wordt gelinkt aan Manchester United en beschikt naar verluidt over een ontsnappingsclausule van circa 70 miljoen euro.

Ook Liam Delap wordt in verband gebracht met een transfer naar Manchester United. De aanvaller (22) is dit seizoen één van de lichtpuntjes bij Ipswich Town, dat op het punt staat om te degraderen uit de Premier League.