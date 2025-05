Rúben Amorim wil vrijdagavond volledige toewijding van zijn spelers zien als Manchester United in Londen op bezoek gaat bij Chelsea. De trainer van de Europa League-finalist is allerminst te spreken over het niveau van Manchester United tegen West Ham United afgelopen weekeinde en wil een reactie zien. Hij heeft gewaarschuwd voor serieuze gevolgen als die reactie uitblijft.

Op het eigen Old Trafford leden the Red Devils zondag een pijnlijke 0-2 nederlaag tegen West Ham. Na afloop van de zoveelste blamage dit seizoen, werd een aantal spelers vanuit de pers verweten ongemotiveerd te spelen, mogelijk omdat er in de Premier League niks meer op het spel staat voor Manchester United.

Amorim komt tot vergelijkbare conclusies. Hij heeft zijn selectie gewaarschuwd dat een ondermaats optreden tegen Chelsea kan betekenen dat spelers hun basisplek verliezen in aanloop naar de Europa League-finale tegen Tottenham Hotspur, zo schrijft The Telegraph.

Tegenover de landelijke media verkondigde de opvolger van Erik ten Hag overeenkomende teksten. “De manier waarop we tegen Chelsea spelen, is belangrijk in aanloop naar de wedstrijd daarna.”

“Ik heb al een basiself in gedachten voor het duel met Chelsea. Tegen Spurs zie ik wel. Nogmaals, Chelsea gaat een belangrijke rol spelen in aanloop naar de volgende wedstrijd, dus wij moeten presteren”, benadrukte Amorim.

Voor Matthijs de Ligt komt de krachtmeting met the Blues naar het schijnt te vroeg. “Ik weet niet of hij beschikbaar is. Hij zal de reis naar Londen waarschijnlijk niet maken, maar is mogelijk wel een optie voor de finale”, aldus Amorim. De Ligt heeft te maken met een blessure aan zijn knie.

Joshua Zirkzee is hoe dan ook niet van de partij tegen Chelsea en staat ook tegen Spurs niet op het veld. De aanvaller is de rest van het seizoen uitgeschakeld wegens hamstringklachten.