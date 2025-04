Ruben Amorim deelt slecht nieuws op persconferentie en ziet basisspeler wegvallen door blessure

Diogo Dalot ligt er de komende wedstrijden uit door een kuitblessure, zo meldt de Portugees op de persconferentie van Manchester United. De Portugese rechtsachter heeft een kuitblessure opgelopen en komt mogelijk de rest van het seizoen niet meer in actie.

Dalot speelde dit seizoen al 51 wedstrijden voor the Red Devils. Hierin maakte hij drie doelpunten en gaf hij vijf assists. Van de 32 Premier League wedstrijden die hij speelde, startte hij er 31 in de basis.

De Portugees is alweer bezig aan zijn zesde seizoen in Manchester. In totaal speelde hij 208 wedstrijden voor de club. Hij kwam over in 2018 van FC Porto.

Verder heeft Amorim laten weten dat Matthijs de Ligt op de weg terug is en dat hij 'spoedig' weer in actie kan komen. Wanneer dat precies is, is nog onduidelijk.

Manchester United is nog op twee fronten actief. In de Premier League staat de ploeg veertiende. Met nog vijf wedstrijden te gaan is plaatsing voor Europees voetbal onmogelijk. In de Europa League spelen ze in de halve finale tegen het Spaanse Athletic Club.

De Europa League is de laatste manier om zich te plaatsen voor Europees voetbal volgend seizoen. Hiervoor zal het team de competitie moeten winnen. Hetzelfde geldt voor Tottenham Hotspur dat zestiende staat in de Premier League. Zij nemen het op in de halve finale tegen FK Bodø/Glimt.

De volgende wedstrijd van Manchester United is aankomende zondag. Dan is om 15:00 uur AFC Bournemouth de tegenstander. De wedstrijd wordt gespeeld in het Vitality Stadium in Bournemouth.