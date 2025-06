Royston Drenthe zag duidelijke uitblinker bij Jong Oranje: ‘Ik had nog niet veel van deze jongen gezien, maar ik ben echt onder de indruk’

Luciano Valente heeft zich donderdagavond van zijn beste kant laten zien. De jeugdinternational viel na de rust in bij het duel tussen Jong Oranje en Jong Finland. Hij loodste Nederland met een doelpunt en assist hoogstpersoonlijk naar een puntje in de openingswedstrijd: 2-2.

Voor het felbegeerde diamantje van FC Groningen was geen basisplek weggelegd. Bondscoach Michael Reiziger gaf de voorkeur aan een driemansmiddenveld van Ian Maatsen, Youri Regeer en Kenneth Taylor.

Dat middenrif grossierde in cruciale fouten en na rust stond het dan ook plots 2-0 voor de jonge Finnen. Valente moest de meubelen redden en deed dat. Na afloop was er bij Ziggo Sport volop lof voor de man met eveneens Italiaanse roots.

“Poh”, reageert Theo Janssen verbluft. “Ja, hij staat niet voor niets in de belangstelling van Feyenoord. Je ziet gewoon dat bij alles wat hij doet, dat er logica achter zit. Het gaat allemaal sneller als hij aan de bal komt.”

Valente is namelijk behoorlijk in trek bij de Nederlandse topclubs. PSV meldde zich al bij zijn entourage, maar het is Feyenoord dat het meest concreet is voor de middenvelder die zelf dolgraag een stap hogerop wil maken.

“Hij versnelt op de juiste momenten, weet waar de andere spelers om hem heen zijn. Het enige met Valente is dat we vonden dat hij wat meer moest scoren, maar nu maakt hij ook een goal. Dit is een jongen met zoveel potentie!”

Janssen vervolgt zijn lofzang. “Voor Feyenoord zou dit een geweldige aanwinst zijn. Ik hoop echt dat deze jongen de volgende stap gaat maken.” Co-analist Royston Drenthe sluit zich volledig aan bij zijn tafelgenoot.

”Ik ben echt onder de indruk. Ik had nog niet veel van deze jongen gezien, maar wat ik vandaag heb gezien… Dat is zeer aantrekkelijk voor Feyenoord. Ze mogen zeer zeker de portemonnee opentrekken. Hij moet vanaf nu basisspeler zijn op het EK”, vindt de oud-voetballer bovendien. “Hij kan het verschil maken.”