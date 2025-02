Royston Drenthe vertelt racistisch bejegend te zijn door Lionel Messi: 'Hij noemde mij...'

Royston Drenthe heeft in een interview dat donderdag in Spaanse media verscheen een boekje opengedaan over het voorval tussen hem en Lionel Messi in het seizoen 2010/11. Het voormalig megatalent van Feyenoord beticht de Argentijnse ster ervan racistische dingen gezegd te hebben.

In The Wild Project, van de bekende Spaanse podcaster Jordi Wild, blikt Drenthe terug op het moment. Hij speelde destijds op huurbasis bij Hércules, dat hem huurde van Real Madrid.

“Messi noemde me een fucking negro. Later vertelde hij me dat het voor Argentijnse spelers normaal was”, openbaart Drenthe.

“Ze zeiden het bijvoorbeeld ook tegen (Ezequiel, red.) Garay en hem kon het niets schelen. Maar ze moesten begrijpen dat een jongen als ik dat niet leuk vindt. Dat een tegenstander me zo noemt, is niet hetzelfde als wanneer mijn vrienden dat doen op de training.”

Inmiddels is het voorval wat Drenthe betreft een afgerond hoofdstuk. “Daarna hebben we het niet meer besproken, voor mij is het geen onderwerp meer. Ik heb veel respect voor Messi, hij was een van de beste spelers ter wereld.”

In een andere wereld speelde Drenthe mét Messi

De voormalig linkerflankbewoner praatte ook over zijn transfer van Feyenoord naar Real Madrid. FC Barcelona en Chelsea toonden op dat moment eveneens concrete interesse.

“Die clubs wilden dat ik nog een jaar bij Feyenoord bleef, maar ik wilde direct vertrekken”, legt Drenthe uit. “Daarom besloot ik naar Madrid te gaan, terwijl mijn hele familie vanwege Ronaldinho voor Barça was. Ik wilde spelen waar Beckham, Ronaldo en Zidane speelden.”