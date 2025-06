Royston Drenthe oordeelt keihard over eerste helft Jong Oranje: 'Onacceptabel'

Royston Drenthe is geschrokken van de prestatie van Jong Oranje in het openingsduel tegen Jong Finland. Fouten van Ian Maatsen, Kenneth Taylor en Youri Regeer leidden een 2-0 achterstand in bij rust. "Onacceptabel", vindt de voormalig linksback.

Bij de eerste goal ging het mis toen Maatsen besloot Taylor aan te spelen met een strakke pass. De middenvelder bevond zich vlak voor de zestien en deed een poging om weg te draaien, maar hield daarbij niet genoeg rekening met Santeri Väänänen.

Väänänen, aanvoerder van Jong Finland, veroverde de bal en bezorgde die tot bij Casper Terho. De rechtsbuiten van SC Paderborn wachtte even, alvorens hij de bal in de verre hoek werkte achter Robin Roefs.

Niet veel later stond het ook 2-0. Regeer had veel minder tijd dan hij dacht en verloor de bal simpel aan Adam Markhiev, die vertrok en Topi Keskinen bediende. De linksbuiten rondde knap af met een schot in de korte hoek.

"Onacceptabel", oordeelt Drenthe. "Als je kijkt naar een speler als Regeer: continu balverlies op het middenveld. Als je weet dat je een basisplek krijgt op een toernooi als deze, moet je bij je zinnen zijn dat je de bal niet continu zo kan verliezen op het middenveld."

Drenthe oordeelt ook hard over Maatsen, die op een dynamisch middenveld speelt met Regeer en Taylor. Maatsen bevond zich op de rechtsbackpositie toen hij de pass aan Taylor verstuurde. "Hij gaat nu ook passes geven vanuit posities die hij niet gewend is", ziet Drenthe.

"Hij is natuurlijk een lijnvoetballer en gaat nu super riskante ballen geven. Hij maakt het hier hartstikke moeilijk voor Taylor. Ook al had Taylor de bal goed aangenomen, was het nog een kutbal", aldus Drenthe.