Royston Drenthe gooide eigen glazen in bij Real Madrid: ‘Ik ben linksboetoe’

Ruud van Nistelrooij heeft een boekje opengedaan over zijn gezamenlijke tijd met Royston Drenthe bij Real Madrid. De oud-spits vertelt in gesprek met VTBL dat toenmalig trainer Bernd Schuster Drenthe een kans wilde geven als linksback, maar dat zag de linkspoot zelf niet zitten. "Ik ben linksboetoe."

Drenthe verdiende in de zomer van 2007, na een fenomenaal EK met Jong Oranje, een transfer van Feyenoord naar Real Madrid. Daar kwam hij onder meer met Van Nistelrooij te spelen. "Op de trainingen speelde Royston ook weleens linksback", vertelt de oud-spits van Oranje. "Dan speelde hij tegen Ronaldo, Kaká, Robinho, de buitenspelers van toen. Die vrat hij helemaal op."

"En ook nog met zijn snelheid bij het opkomen. Goede voorzet, goede trap... Schuster had het er met mij over: 'Denk je niet dat hij een goede linksback zou kunnen zijn? Als ik dit zo zie...' Schuster had wel het idee om hem daar echt een kans te geven. Maar toen zei Royston: 'Ik ben linksboetoe'", vertelt Van Nistelrooij lachend.

Ruud van Nistelrooij over Royston Drenthe ??? 'Ik zag in hem wel een linksback, maar hij wilde 'linksboetoe' blijven' ?? pic.twitter.com/4uyGr4u1xV — VTBL ? (@vtbl) May 30, 2024

"Dus ik zeg: 'Ja, maar je hebt zeven linksboetoes voor je. Als jij de kans krijgt op linksback... Dit is Real Madrid, hè? Wie weet wat dat met je carrière doet. Dus ik heb daar wel in geïnvesteerd voor Royston, om hem op andere gedachten te brengen, maar het lukte niet."

"Hij was een echte linksboetoe, zoals hij dat zelf zo mooi zegt. Dus ja, de rest is geschiedenis." Drenthe speelde uiteindelijk 65 wedstrijden voor Real Madrid, waarin hij vier keer scoorde en vijf assists afleverde.

Van die wedstrijden speelde Drenthe er slechts zeven als linksback. De rest van de wedstrijden stond hij links op het middenveld of linksbuiten. In 24 van de 65 duels verscheen Drenthe aan de aftrap.

Drenthe verloor de concurrentiestrijd op linksback van toenmalig toptalent Marcelo, die uit zou groeien tot clublegende. Drenthe werd verhuurd aan Hércules Alicante en Everton, voordat hij transfervrij vertrok bij Real Madrid.

Daarna volgden avonturen FC Alania Vladikavkaz, Reading, Sheffield Wednesday, Kayseri Erciyesspor, FC Baniyas, Xerxes, Sparta Rotterdam, Racing Mérida en Kozakken Boys.

