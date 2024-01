Royal Antwerp toont begrip voor besluit van geschorste Marc Overmars

Royal Antwerp toont begrip voor het besluit van Marc Overmars. Maandag kondigde diens woordvoerder Frank Neervoort bij De Telegraaf aan in beroep te gaan tegen tegen zijn schorsing die door de FIFA is overgenomen van het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Overmars is van mening dat de schorsing van een jaar 'buitenproportioneel' is. Antwerp steunt Overmars middels een statement op de clubwebsite.

Begin januari moest Overmars zijn werkzaamheden als technisch directeur van Royal Antwerp FC per direct neerleggen. De oud-aanvaller was in Nederland op dat moment al geschorst, maar de schorsing werd wereldwijd van kracht - en dus ook in België - op moment dat de FIFA de straf overnam.

"Er zijn een aantal redenen om tegen die straf in beroep te gaan", vertelde Neervoort. "Maar een belangrijke reden is dat een jaar lang wereldwijd niet mogen werken buitenproportioneel is voor de overtreding, één zaak van grensoverschrijdend gedrag, waarvoor hij door het ISR is gestraft."

Overmars mag een jaar niet werken vanwege grensoverschrijdend gedrag in zijn tijd bij Ajax. De directeur voetbalzaken vertrok begin februari 2022 totaal onverwachts uit Amsterdam toen het nieuws bekend werd. Sinds de zomer van 2022 is Overmars werkzaam voor Royal Antwerp.

Reactie Royal Antwerp

"De club is gisteren ingelicht door de entourage van Marc Overmars dat hij in beroep is gegaan tegen de beslissing van de FIFA om de sanctie, opgelegd door de KNVB, wereldwijd te maken", begint Antwerp zijn bericht. "Een dergelijk beroep betreft niet de inhoud van de sanctie aan zich maar wel de uitbreiding die volgens hen buitenproportioneel is. RAFC heeft begrip voor die beslissing."

"Bij de komst van Marc Overmars naar RAFC in maart 2022 heeft de club gemeld dat we een zorgvuldige en weloverwogen beslissing hadden genomen. Wij zijn nog steeds van mening dat iedereen een tweede kans moet krijgen. Marc Overmars zal zijn verleden met zich mee blijven dragen en zal blijvend moeten bewijzen dat hij daaruit heeft geleerd."

"Er zijn ook ondubbelzinnige afspraken gemaakt omdat een veilig werkklimaat voor al onze spelers en medewerkers een prioriteit is en omdat wij een nultolerantie hanteren op het vlak van ongewenst gedrag op de werkvloer."

"We zullen als club de uitspraak respecteren maar willen collectief de persoon steunen die wij de voorbije twee jaar als mens en als professional mochten leren kennen. Dit zonder enige uitspraak te doen over wat er in het verleden is gebeurd. We hebben het volste vertrouwen dat we ook in de toekomst kunnen blijven rekenen op een positieve en veilige werkomgeving."

