Royal Antwerp nieuwe koploper van België ondanks gemiste penalty Janssen

Zondag, 7 mei 2023 om 20:29 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:43

Royal Antwerp is de nieuwe koploper van België. In een enerverende wedstrijd kwam KRC Genk op voorsprong, miste Vincent Janssen een strafschop en maakte Antwerp één doelpunt meer: 2-1. Na de openingstreffer van Mark McKenzie en de gemiste penalty van Janssen leek het de kant van Genk op te vallen, maar vlak voor rust benutte Toby Alderweireld wel een strafschop. Na de onderbreking profiteerde Michel-Ange Balikwisha van een fout in de verdediging. Diep in blessuretijd pakte Genk nog tweemaal rood. Antwerp is de nieuwe koploper met 42 punten, één meer dan Genk en Union Sint-Gillis.

Aan de kant van Antwerp stonden Janssen en Jurgen Ekkelenkamp als enige Nederlanders aan de aftrap. Laatstgenoemde was midweeks nog van grote waarde door de openingstreffer voor zijn rekening te nemen tegen Union (0-2). Calvin Stengs en Gyrano Kerk moesten het doen met een reserverol. Bij Genk moesten onder meer voormalig Eredivisionist Mike Trésor Ndayishimiye, dit seizoen al goed voor 22(!) assists, en Bilal El Khannous voor de aanvoer richting spits Mbwana Samatta zorgen.

Genk op voorsprong! In de Belgische topper Antwerp - Genk weet laatst genoemde knap op voorsprong te komen

Ekkelenkamp leidde de eerste kans van de wedstrijd in, door de bal van El Khannous over te nemen en af te spelen op Janssen. De spits leverde een weinig overtuigend schot. Het bleek de enige echte kans in de eerste twintig minuten te zijn, waardoor de openingstreffer van McKenzie redelijk uit het niets kwam. De Amerikaan kreeg het leer in twee instanties achter Jean Butez: 0-1. De goalie van Antwerp zag zijn ploeg al snel dé mogelijkheid krijgen om de gelijkmaker te noteren. Janssen werd gehaakt door Mujaid Sadick, waardoor eerstgenoemde een strafschop kreeg te nemen. Maarten Vandevoordt wist de matig ingeschoten poging van de spits echter te keren. Vlak voor rust kreeg Antwerp weer een strafschop, dit keer na een ongelukkige handsbal van Bryan Heynen. Alderweireld faalde niet: 1-1.

Toby de penalty-nemer. De Belg en oud-Ajacied gaat vlak voor rust achter de bal staan om vervolgens vanaf elf meter binnen te schuiven. Antwerp - Genk: 1-1

De gelijkmaker gaf Antwerp vleugels want het begon de tweede helft als door een wesp gestoken. Het leidde al snel tot een kopbal van Ekkelenkamp, die zijn poging over zag gaan. De middenvelder hoefde echter niet lang te treuren. Sadick stond niet op te letten, zag Balikwisha er met de bal vandoor gaan en kon ook niet rekenen op de helpende hand van Vandevoordt: 2-1. Sadick kende een slechte avond, want weer leidde een fout van hem een kans voor Antwerp in. Het ontbrak Janssen echter aan scherpte. Antwerp hield redelijk simpel stand en kreeg via invaller Stengs nog de mogelijkheid op 3-1. De technicus dribbelde fraai langs Gerardo Arteaga, maar moest in Vandevoordt zijn meerdere erkennen. De voorsprong kwam echter niet meer in gevaar. Trésor en Aziz Ouattara pakten diep in blessuretijd nog rood.