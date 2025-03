Royal Antwerp FC stelt bekende van Mark van Bommel en Ron Jans aan als nieuwe hoofdtrainer

Royal Antwerp FC heeft Andries Ulderink aangesteld als nieuwe hoofdtrainer, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen.

De Nederlander is geen onbekende van de Belgische club. Ulderink was eerder assistent van Mark van Bommel, toen de ploeg in 2023 zowel de Croky Cup als het Belgische landskampioenschap binnenhengelde.

De 55-jarige Ulderink gaat een contract tekenen tot aan het eind van het seizoen. Donderdag zal hij voor het eerst voor de groep staan. Zondag leidt hij zijn eerste duel, wanneer de Jupiler Pro League-wedstrijd tegen KAA Gent op het programma staat.



Ulderink volgt de maandag ontslagen Jonas De Roeck op in Antwerpen. De Belg behaalde niet de gewenste resultaten en won van de laatste vijf wedstrijden er maar één. John Stegeman, eerder trainer bij Heracles Almelo en PEC Zwolle, nam tijdelijk het roer over bij The Reds.



Ulderink was in Nederland hoofdtrainer bij Go Ahead Eagles, De Graafschap en AGOVV. Als assisnt-trainer maakte hij furore onder Ron Jans bij FC Twente en Mark van Bommel bij Antwerp. Zijn laatste klus was assistent-coach bij Rangers FC, waar hij werkte onder de pas ontslagen Phillipe Clement.



Antwerp staat momenteel vijfde in de Jupiler Pro League. Met nog twee wedstrijden te gaan in het reguliere seizoen is de ploeg al verzekerd van de kampioenschap play-offs. In deze play-offs zullen de punten gehalveerd worden, waardoor de achterstand nu naar koploper KRC Genk, acht punten zou zijn (zeventien momenteel).