Roy Keane laat geen spaan heel van Manchester United na nieuwe afslachting: ‘Geschokt hoe slecht deze groep is’

Roy Keane heeft zich na afloop van de oorwassing van Manchester United op bezoek bij Newcastle United (4-1) niet ingehouden in de studio van Sky Sports. De voormalig middenvelder van the Red Devils heeft het ook te doen met manager Rúben Amorim, die volgens hem geschokt zou moeten zijn met het niveau van zijn spelersgroep.

Velen dachten de afgelopen weken nog een stijgende lijn te zien bij Manchester United, maar zag zondag werkelijk een dramatische vertoning. Op bezoek bij Newcastle ging het van kwaad tot erger en werd het uiteindelijk op pijnlijke wijze 4-1. United staat daardoor nog altijd veertiende in de Premier League, met het einde van de competitie in zicht.

“Ze hebben al veertien competitiewedstrijden verloren. Vorig seizoen waren het er ook veertien. Dan moet je met je vinger naar de spelersgroep wijzen. Het enige argument dat ik kan verzinnen om ze te beschermen, is dat sommige spelers nog relatief nieuw zijn in de Premier League.”

“Ik denk dat de manager zich nu flink achter zijn oren krabt. Ik wed dat hij niet kan geloven hoe slecht dit United-team is, maar dat kan hij natuurlijk niet uitspreken. Maar deze spelers, de fouten die ze maken, ze lijken niet vooruit te komen. Er zit totaal geen energie in de ploeg”, foetert Keane.

“Er zitten wel spelers tussen die kunnen lopen, maar ze willen het gewoon niet. Trainers en spelers doen hun huiswerk voordat ze naar een club gaan, maar hij (Amorim, red.) moet geschokt zijn over hoe slecht deze spelersgroep is.”

Keane legt de schuld daarom voornamelijk bij de directie, die verantwoordelijk is voor het aantrekken van spelers. Volgens hem is het een grote fout geweest om zoveel spelers van buiten de Premier League binnen te halen. “Ze lijken het gewoon niet aan te kunnen. Het fysieke aspect, maar ook het maken van doelpunten is een groot probleem.”

“Voor de wedstrijd riepen mensen dat het beter zou gaan. Ik zie het niet. Ik maak me zorgen over dit team, over deze spelersgroep. Ze lijken gewoon niet goed genoeg”, besluit Keane.