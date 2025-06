Roy Keane haalt vernietigend uit: ‘Het lijkt wel alsof ze bij de Starbucks zitten’

Engeland verloor dinsdagavond in Nottingham met 1-3 van Senegal. Het was voor het eerst in de geschiedenis dat er een Afrikaans land won van the Three Lions. Analist van Sky Sports Roy Keane was niet te spreken over de ploeg van bondscoach Thomas Tuchel en lichtte één speler uit.

Engeland begon de wedstrijd goed en pakte na zeven minuten een vroege voorsprong door spits Harry Kane die na een schot van Anthony Gordon de bal in de rebound makkelijk binnen kon werken. Na deze goal wist Engeland het doel niet meer te vinden en kregen ze zelfs nog drie doelpunten om de oren.

Manchester United-legende Keane was na het vriendschappelijke duel niet te spreken over hoe Kyle Walker stond te verdedigen bij de gelijkmaker van Ismaïla Sarr in de veertigste minuut. Spits van de Senegalezen Nicolas Jackson trok een sprint om de bal nog voor de achterlijn binnen te houden en wist de bal voor het doel te krijgen. Op iets meer dan vijf meter afstand kon Sarr de bal hard binnen schieten, terwijl Walker te laat in kwam lopen en niet meer bij de bal kon.

“Als het nou een jonge rechtsachter was, dan had je dit nog kunnen afdoen op te weinig ervaring”, vertelt Keane na afloop. “Mensen hebben het over een gebrek aan concentratie, maar dit is gewoon luiheid. Walker is een speler met enorm veel ervaring en hij loopt erbij alsof het hem niet interesseert.”

Naast Walker moet de hele achterste linie het ontgelden bij de Ier. “Je moet na zo’n doelpunt elkaar niet onder de bus gooien, maar roepen naar elkaar dat je je werk moet doen. Bij het tweede doelpunt van Senegal lijkt het wel alsof ze met elkaar bij de Starbucks zitten te kletsen.”

Keane is naast de kritiek op Engeland ook lovend over Senegal. “Ze speelden met vrijheid en waren aan het genieten. Ze hebben echt wel een hoop kwaliteit. De eerste twee goals kregen ze bijna gratis van Engeland, maar het laatste doelpunt was een prachtige counter.”

Voor Engeland staan in september de volgende interlands op het programma voor de WK-kwalificatie. Op 6 september komt Andorra op bezoek en op 9 september reist de ploeg van Tuchel af naar Servië.