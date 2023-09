Roy Keane aangevallen in Emirates Stadium; Micah Richards schiet te hulp

Maandag, 4 september 2023 om 07:09 • Tom Rofekamp

Roy Keane is zondag aangevallen door een fan in het Emirates Stadium, zo meldt onder meer de Daily Mail. De 52-jarige analist was onderweg naar het veld voor de nabeschouwing van Arsenal - Manchester United (3-1) toen een man hem een kopstoot uitdeelde. De man moest daarna in bedwang gehouden worden om serieus letsel aan te kunnen richten. Op beelden die rondgaan op X is te zien hoe Micah Richards zijn collega te hulp schiet.

Volgens de Daily Mail wachtte Keane na afloop van het duel op een lift toen het voorval plaatsvond. De man confronteerde Keane, deelde hem een kopstoot uit en raakte hem daarbij op zijn borst en kin. Voordat de oud-middenvelder van onder meer Manchester United serieuze schade kon oplopen sprong Richards in de bres. Keane's collega-analist hield de man in bedwang, maar kon niet voorkomen dat die wegkwam voordat de beveiliging ter plaatse was.

Micah Richards was not having it omds ???????? pic.twitter.com/bjXnmzsljq — Sjayy ?? (@sjayy24s) September 3, 2023

Het voorval vond naar verluidt plaats rond de 88ste minuut, toen het pleit nog niet was beslecht in Londen. Declan Rice zorgde in minuut 96 voor de beslissing. Keane verscheen na afloop 'gewoon' voor de camera van Sky Sports en werd daarbij vergezeld door Richards. Het incident wordt momenteel onderzocht door de politie, zo laat de zendergroep weten aan de Daily Mail.

Niet alleen buiten het veld was er genoeg te beleven in het Emirates Stadium. Marcus Rashford opende in minuut 27 de score namens de bezoekers, voordat Martin Ødegaard de stand 35 seconden later alweer gelijktrok. Alejandro Garnacho leek United vlak voor tijd het volle pond te bezorgen, maar zag zijn treffer afgekeurd worden door de VAR. Rice en invaller Gabriel Jesus hielden de punten vervolgens in Londen.