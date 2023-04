Rotterdammer breekt door bij Ajax: ‘Dat was een moeilijke keuze’

Zaterdag, 22 april 2023 om 13:10 • Wessel Antes • Laatste update: 13:38

Hij werd geboren op steenworp afstand van De Kuip, maar breekt dit seizoen door in de hoofdmacht van Ajax: Jorrel Hato. De pas zeventienjarige Rotterdammer start komende zondag hoogstwaarschijnlijk als linksback tijdens de cruciale topper tegen PSV in het Philips Stadion. Zenuwachtig is Hato niet, zo zegt hij in gesprek met Het Parool. “De laatste keer dat ik zenuwachtig was, was voor mijn eerste stagetraining bij Sparta. De tweede keer had ik nergens meer last van.”

Sinds de aanstelling van John Heitinga als trainer van Ajax is Hato steeds vaker terug te vinden op het wedstrijdformulier van de Amsterdammers. Als twaalfjarige jongen moest de linkspoot lang nadenken over een overstap van Sparta Rotterdam naar Ajax. “Dat was een moeilijke keuze. Ik had het heel erg naar mijn zin in mijn eigen team bij Sparta. Dat laat je dan allemaal achter. Ik weet nog dat ik alle voor- en nadelen op een rijtje had gezet. Vier keer per week heen en weer reizen is best veel.” Uiteindelijk hakte Hato alsnog de knoop door om naar Ajax te gaan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Het is wel Ajax, een topclub”, onderbouwt de verdediger zijn beslissing. “Uiteindelijk waren er meer plusjes dan minnetjes. Het was mijn eigen keuze om te gaan. Mijn ouders stonden achter die beslissing en zij steunden mij.” Hato gaf begin deze maand tegenover ESPN toe dat zijn ouders een andere clubvoorkeur hebben. “Die zijn voor Feyenoord...” Toevalligerwijs loopt Hato’s jongere broertje nu ook stage in de jeugdopleiding van Ajax.

Hato speelde inmiddels al negen wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax. Van nature is hij centrale verdediger, maar Heitinga gebruikt zijn pupil voornamelijk als linksback. Hato noemt die ontwikkeling ‘heel leerzaam’, maar vindt het overdreven om te stellen dat alles als een droom voelt. De nuchtere Rotterdammer kijkt dan ook zonder zenuwen uit naar het treffen met PSV komende zondag. “Ik ben eigenlijk niet echt nerveus voor een wedstrijd. De laatste keer dat ik zenuwachtig was, was voor mijn eerste stagetraining bij Sparta. De tweede keer had ik nergens meer last van.”