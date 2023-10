Rooney kan direct na vertrek bij DC United al beginnen aan nieuwe trainersklus

Maandag, 9 oktober 2023 om 16:18 • Jordi Tomasowa

Niets lijkt een dienstverband van Wayne Rooney als manager van Birmingham City nog in de weg te staan. De Championship-club liet maandagochtend in een statement weten dat manager John Eustace per direct op straat is gezet.

Rooney wordt al enkele dagen in verband gebracht met het trainerschap bij Birmingham City. De Engelsman vertrok afgelopen zondag na bijna drie volle seizoenen als coach van DC United.

De clublegende van Manchester United ligt dus op poleposition om de nieuwe manager van Birmingham City te worden. Volgens verschillende berichten in Engelse media gaat hij Ashley Cole en John O’Shea met zich meenemen als assistenten.

Cole kwam tot 107 interlands voor de nationale ploeg van Engeland en meer dan 500 duels in het betaald voetbal, terwijl de Ier O’Shea eveneens een clubicoon van the Red Devils is.

Het ontslag van Eustace bij Birmingham City is redelijk verrassend te noemen, daar the Blues momenteel zesde in de Championship staan. Vorig seizoen slaagde Eustace er met de club nog in om de play-offs voor promotie naar de Premier League te behalen. Naar verluidt zet de clubleiding van Birmingham City nu in op een manager met meer internationale allure.

Rooney nam zondagnacht (Nederlandse tijd) met een zege op New York City FC afscheid van DC United. Het was al de vierde opeenvolgende keer dat de club de play-offs om de landstitel niet bereikte. “Dit voelt als het juiste moment om te vertrekken”, liet Rooney vervolgens weten. “Het gaat niet om één ding, het gaat om de timing.”

Voor zijn dienstverband bij DC United had Rooney al anderhalf jaar ervaring als manager opgedaan bij Derby County, de club waar hij begin 2021 ook zijn spelerscarrière beëindigde.