Ronaldo wordt op pijnlijke wijze het bos ingestuurd, maar scoort uit vrije trap

Zaterdag, 21 oktober 2023 om 19:38 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:40

Al-Nassr heeft zaterdagmiddag zijn zevende overwinning van het seizoen in de Saudi Pro League geboekt. In eigen huis was de ploeg van trainer Luis Castro met 2-1 te sterk voor Damac. Cristiano Ronaldo vertolkte een hoofdrol, daar hij met een rake vrije trap voor de beslissing zorgde. Na tien speelronden bezet Al-Nassr de derde plek op de ranglijst achter Al-Taawon en Al-Hilal.

Bijzonderheden

Het duel begon slecht voor Ronaldo, die in de 38ste speelminuut nog op pijnlijke wijze het bos in werd gestuurd door Tarek Hamed. De verdedigende middenvelder zorgde voor een glijpartij bij de 38-jarige Portugees met een fraaie lichaamsschijnbeweging. Bovendien kwam Damac op slag van het rustsignaal op een 0-1 voorsprong: Georges-Kevin N'Koudou scoorde op aangeven van Nicolae Stanciu. In het tweede helft stelde Al-Nassr orde op zaken. Vier minuten na de gelijkmaker van Anderson Talisca mocht Ronaldo aanleggen voor een vrije trap. De superster raakte de bal op perfecte wijze en vond de rechterkruising: 2-1.