Ronaldo werkt tegenstander hardhandig naar de grond op frustrerende avond

Woensdag, 19 april 2023 om 11:21 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:41

Cristiano Ronaldo en Al-Nassr hebben zichzelf dinsdagavond een bijzonder slechte dienst bewezen in de strijd om de landstitel in Saudi-Arabië. De Portugese sterspeler verloor met zijn ploeg op bezoek bij Al-Hilal en heeft nu een achterstand van drie punten op koploper Al-Ittihad. Laatstgenoemde speelde bovendien een wedstrijd minder. Ronaldo kreeg zelf een gele kaart vanwege een frustratieactie.

Al-Nassr moest winnen van de grote aartsrivaal om zichzelf een goede uitgangspositie te verschaffen met het oog op de landstitel. Voormalig Manchester United-aanvaller Odion Ighalo schoot echter twee keer raak vanaf de strafschopstip en bezorgde de thuisploeg daarmee een 2-0 overwinning. Een treffer van Ronaldo werd om controversiële wijze afgekeurd wegens buitenspel.

UFC / WWE vibes from Cristiano Ronaldo ?????? Triple H, Stone Cold Steve Austin, The Rock, Nakamura, Edge, RVD, The Tribal Chief Roman Reigns even Isreal Adesanya etc would all be proud of this move ?? pic.twitter.com/jkZ6szUTux