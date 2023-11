Ronaldo wÃ©Ã©r goud waard voor Portugal; Hancko verzekerd van deelname aan EK

Ronaldo wéér goud waard voor Portugal; Hancko verzekerd van deelname aan EK

Donderdag, 16 november 2023 om 22:44 • Lars Capiau • Laatste update: 22:48

Cristiano Ronaldo heeft Portugal nog maar eens naar een overwinning geloodst. De Portugese superster opende kort na rust het bal en hielp zijn land zo naar een eenvoudige zege op Liechtenstein: 0-2. Portugal was al gekwalificeerd voor het EK in Duitsland, waar Ronaldo vermoedelijk zijn laatste internationale kunstje tentoonstelt.

Bij de Portugezen startten onder meer FC Barcelona-spelers João Félix en João Cancelo in de basis. Ronaldo vormde de voorste linie met Gonçalo Ramos, waar de Premier League-delegatie van Bernardo Silva, Bruno Fernandes en Diogo Jota het middenveld vormde.

?????????????????? ?????????????? daar is die dan eindelijk met zijn tiende van deze EK Kwalificatie ?? Portugal eindelijk van de nul af op bezoek bij Liechtenstein ??#ZiggoSport #EKSwitch pic.twitter.com/uz7l1Ofm0e — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 16, 2023

In de eerste helft kwamen de dominante Portugezen niet tot scoren. Het land creëerde wel enkele mogelijkheden, zo kopte Ramos de bal naast het doel, maar zag bij het betreden van de kleedkamers de brilstand nog op het scorebord staan.

Direct na rust maakte Ronaldo daar een einde aan. Jota stak met de buitenkant van zijn voet Ronaldo op fraaie wijze weg. De spits won het duel van zijn directe tegenstander en vond met zijn linkervoet het dak van het doel: 0-1.

Een curieus doelpunt vormde de opmaat voor de 0-2. Cancelo werd diep gestuurd en omspeelde de keeper, die veel te ver uit zijn doel kwam, in de hoek van het veld. Na een simpele kapbeweging kon de vleugelverdedidger de bal in het lege doel schieten.

Na de 0-2 dacht Portugal meerdere keren de voorsprong nog verder uit te breiden. Zo zagen zowel Felix als Ramos (na een VAR-ingreep) hun treffer afgekeurd worden wegens buitenspel. Het bleef echter bij 0-2, waardoor Portugal met 27 punten uit 9 wedstrijden foutloos blijft in Groep J van de EK-kwalificatie. Liechtenstein heeft nog steeds geen punt verzameld.

Slowakije - IJsland 4-2

Elders in de poule verzekerde Slowakije zich van deelname aan het EK in 2024. De Slowaken, met Dávid Hancko en ex-Feyenoorder Robert Bozeník in de basis waren in eigen huis met 4-2 te sterk voor Ijsland.

Waar de thuisploeg na twintig minuten nog tegen een achterstand aankeek, stelde het gauw orde op zaken. Aan de hand van Lukas Haraslin, die goed was voor twee doelpunten en een assist, boog het de achterstand gauw om in een 4-1 voorsprong. Andri Gudjohnsen deed laat in de wedstrijd nog wat terug, maar het mocht niet baten.

Stand Groep J

1. Portugal 9-27 (+32)

2. Slowakije 9-19 (+8)

3. Luxemburg 9-14 (-7)

4. IJsland 9-10 (+3)

5. Bosnië en Herzegovina 9-9 (-10)

6. Liechtenstein 9-0 (-26)