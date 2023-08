Ronaldo vraagt om uitleg nadat MVP-trofee aan zijn neus voorbij gaat

Cristiano Ronaldo kon zich niet vinden in het besluit om de Man of the Match-trofee zaterdagavond aan Sergej Milinkovic-Savic te geven. De Portugese sterspeler schoot zijn club Al-Nassr met twee doelpunten naar de winst in de Arab Cup tegen Al-Hilal, maar zag zijn Servische collega er met de persoonlijke eretitel vandoor gaan. Dit tot ongeloof bij Ronaldo.

Ronaldo kreeg zaterdagavond in meerdere opzichten de aandacht op zich gericht. Tijdens het duel met Al-Hilal scoorde hij een kwartier voor tijd de gelijkmaker, om in de verlenging de winnende tegen de touwen te werken. Het leverde hem na afloop twee prijzen op: de topscorerstitel (Ronaldo maakte er drie meer dan Karim Benzema) en de Arab Cup.

Ontem rodou bastante nas redes sociais a imagem fora de contexto de Cristiano Ronaldo “questionando” o motivo do Savic ter sido eleito o melhor jogador da Copa dos Campeões da Arábia, sendo que obviamente o próprio Cristiano jogou muito mais. Muita gente chamando o Cristiano de… pic.twitter.com/H3wbtftuPf — Cristiano Ronaldo Brasil | Fan Account (@CR7Brasil) August 13, 2023

Zelf had hij echter liever gezien dat hij met drie prijzen aan de haal was gegaan. De trofee voor de Man van de Wedstrijd ging tot verbazing van de aanvaller naar Milinkovic-Savic, die namens de thuisploeg de volledige wedstrijd speelde. Op een video op internet is te zien hoe Ronaldo om uitleg vraagt bij de organisatie, waarbij hij benadrukt dat hij degene was die twee keer scoorde.

Reactie op titel

Op sociale media zegt Ronaldo dankbaar te zijn voor de gewonnen Arab Cup. "Ik ben ontzettend trots dat ik heb geholpen deze trofee voor het eerst naar de club te brengen. Bedankt aan iedereen binnen de club die betrokken is geweest bij deze geweldige prestatie. Ook aan mijn familie en vrienden die altijd aan mijn zijde staan. Tot slot bedank ik alle fans voor hun onvoorwaardelijke steun. Deze is ook voor jullie."