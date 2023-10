Ronaldo voert lijst van top 11 best betaalde voetballers in 2023 aan

Zaterdag, 14 oktober 2023 om 13:25 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:29

Cristiano Ronaldo mag zich de best betaalde voetballer in 2023 noemen. Het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes weet te melden dat de Portugese sterspeler van Al-Nassr in dit kalenderjaar een slordige 247 miljoen euro mag bijschrijven.

Om de ranglijst van best betaalde voetballers ter wereld samen te stellen, heeft Forbes de salarissen en de sponsorinkomsten bij elkaar opgeteld. Ronaldo is met een contract van 190 miljoen euro per jaar de absolute grootverdiener in Saudi-Arabië. Daarnaast strijkt hij ook nog 57 miljoen op uit overige inkomsten. De 38-jarige aanvaller heeft samenwerkingen met onder andere Clear, Herbalife and Binance.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Messi is op de tweede plaats terug te vinden met een jaarsalaris van net iets meer dan 128 miljoen en 66,5 miljoen uit sponsorinkomsten. Neymar en Karim Benzema zijn mede door hun lucratieve overstap naar Saudi-Arabië ook de in de top vijf terug te vinden. De Braziliaan wordt gesponsord door onder meer Puma, Konami en Red Bull.

De aanvallers van Al-Hilal en Al-Ittihad en verdienen net als Kylian Mbappé in totaal meer dan 100 miljoen euro per jaar. Erling Braut Haaland volgt op gepaste afstand. De doelpuntenmachine van Manchester City mag 55 miljoen bijschrijven. Ploeggenoot Kevin De Bruyne en Mohamed Salah zijn de andere twee spelers uit de Premier League die terug zijn te vinden in de top 11 van Forbes.

Sadio Mane (Al-Nassr), Harry Kane (Bayern München) en Robert Lewandowski (FC Barcelona) completeren de lijst, die vorig seizoen ook al werd aangevoerd door Ronaldo.

Forbes rekende in mei ook al uit dat de Portugees de best betaalde sporter ter wereld is. Naast Messi en Mbappé, hield hij in die lijst onder anderen basketballer LeBron James en bokser Canelo Álvarez achter zich.

De volledige top 11

1. Cristiano Ronaldo - € 260 miljoen

2. Lionel Messi - € 128 miljoen

3. Neymar - € 106 miljoen

4. Kylian Mbappé - € 105 miljoen

5. Karim Benzema - € 101 miljoen

6. Erling Braut Haaland - € 55 miljoen

7. Mohamed Salah - € 50 miljoen

8. Sadio Mané - € 49 miljoen

9. Kevin De Bruyne - € 37 miljoen

10. Harry Kane - € 34 miljoen

11. Robert Lewandowski - € 32 miljoen