Ronaldo voert eindelijk weer top tien best betaalde sporters ter wereld aan

Woensdag, 3 mei 2023 om 07:33 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:54

Cristiano Ronaldo is door zijn lucratieve overstap naar het Saudische Al-Nassr voor het eerst sinds 2017 weer de best betaalde sporter ter wereld. Het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes weet te melden dat zijn jaarsalaris bijna verdubbelde. De 38-jarige Portugese sterspeler zou omgerekend zo'n 68 miljoen euro verdienen.

Om de ranglijst van best betaalde sporters ter wereld samen te stellen, heeft Forbes de salarissen en de sponsorinkomsten bij elkaar opgeteld. Door zijn transfer naar Saudi-Arabië mag Ronaldo inclusief overige inkomsten bijna 124 miljoen euro per jaar bijschrijven. Lionel Messi moet het bij Paris Saint-Germian momenteel doen met ruim 118 miljoen euro.

Op de derde plek is Kylian Mbappé te vinden. De ploeggenoot van Messi ontvangt naar verluidt zo’n 109 miljoen euro. De 24-jarige Fransman is daarmee de jongste sporter in de top tien. Zowel bij het salaris van Ronaldo als de sterspelers van PSG is enorm veel oliegeld betrokken. In de top tien zijn verder ook NBA-sterren LeBron James, oud-tennisser Roger Federer, Stephen Curry en Kevin Durant, golfers Dustin Johnson en Phil Mickelson en de Mexicaanse bokser Canelo Álvarez terug te vinden.

Top tien

1.Cristiano Ronaldo: 123,64 miljoen

2. Lionel Messi: 118,19 miljoen

3. Kylian Mbappé: 109,10 miljoen

4. LeBron James: 108,64 miljoen

5. Canelo Álvarez: 100,01 miljoen

6. Dustin Johnsen: 97,28 miljoen

7. Phil Mickelson: 96,37 miljoen

8. Stephen Curry: 91,28 miljoen

9. Roger Federer: 86,46 miljoen

10. Kevin Durant: 81,01 miljoen