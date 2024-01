Ronaldo schaft voor 24 miljoen euro villa op ‘Billionaire’s Island’ aan

Cristiano Ronaldo heeft een enorme villa gekocht op het befaamde ‘Billionaire’s Island’ van Dubai, zo weet het Amerikaanse zakenblad Bloomberg. De verwachting is dat de 38-jarige voetballer van Al-Nassr later dit jaar zijn intrek in het herenhuis kan nemen. Volgens de geruchten ligt het kostenplaatje boven de 24 miljoen euro.

De villa ligt op het Jumeirah Bay Island, dat de bijnaam ‘Billionaire’s Island’ heeft. Op geen enkele plaats in de Verenigde Arabische Emiraten wonen er meer miljardairs per vierkante kilometer.

Het is een kunstmatig eiland in de vorm van een palm. In april 2023 werd er nog een stuk zand van 21.000 vierkante meter verkocht voor een recordbedrag van 30 miljoen euro.

Voor Ronaldo is het de zoveelste villa die hij toevoegt aan zijn vastgoedportefeuille in het Midden-Oosten. De aanvaller begon in 2021 aan de bouw van een villa in het landelijke Quinta da Marinha in Portugal.

Hij beschikt ook nog over twee appartementen in Lissabon en vastgoed in Manchester, Turijn, Marbella en Madrid.

De 205-voudig international van Portugal zal de villa in Dubai niet gaan gebruiken als vast verblijf, maar enkel wanneer hij met zijn gezin naar de Verenigde Arabische Emiraten reist.

Topscorer van 2023

Niet Manchester City-doelpuntenmachine Erling Haaland of Paris Saint-Germain-ster Kylian Mbappé, maar Cristiano Ronaldo werd de topscorer van het kalenderjaar 2023. De spits van Al-Nassr eindigde op 54 doelpunten en bleef Harry Kane (Tottenham Hotspur en Bayern München, 52 goals) daarmee nipt voor.

Een villa op ‘Billionaire’s Island’ met een privéstrand en zwembad met uitzicht op zee.

