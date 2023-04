Ronaldo onder vuur na obsceen gebaar: celstraf en landuitzetting dreigt

Donderdag, 20 april 2023 om 13:45 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:47

Cristiano Ronaldo is flink onder vuur komen te liggen in Saudi-Arabië. De Portugese sterspeler van Al-Nassr maakte dinsdagavond na afloop van de competitiewedstrijd tegen Al-Hilal (2-0 verlies) een obsceen gebaar richting het thuispubliek. Supporters van de aartsrivaal scandeerden veelvuldig de naam van Lionel Messi, waarop Ronaldo naar zijn geslachtsdeel greep. In Saudi-Arabië is een dergelijk gebaar verboden.

Nouf bin Ahmed, een bekende Saoedische advocaat, is dusdanig woedend dat hij een petitie is begonnen om Ronaldo te arresteren en het land uit te laten zetten. "Ik volg de sport niet", aldus de advocaat. "Maar zelfs als het publiek Ronaldo heeft uitgelokt had hij nooit zo mogen reageren. Zijn gedrag is een misdaad in dit land, en de wet schrijft voor dat buitenlanders die zo'n gebaar maken moeten worden uitgezet. We gaan de petitie aanbieden bij het Openbaar Ministerie."

Ronaldo's reaction in today's game when the opponent's fans were chanting Messi's name ??pic.twitter.com/5GNOQREnCA — Jan (@FutbolJan10) April 18, 2023

Ronaldo's club Al-Nassr heeft gereageerd op de actie van de aanvaller en stelt dat het gaat om een blessure. "Hij kreeg een klap in een zeer gevoelig gebied. Dit is bevestigde informatie. De fans mogen denken wat ze willen." Al-Nassr stelt dat Ronaldo tijdens een duel met een tegenstander is geraakt in zijn edele delen, wat dit tot gevolg zou hebben. Tijdens het duel kreeg Ronaldo al een gele kaart na een worsteling met iemand van Al-Hilal.

Al-Nassr moest winnen van de grote aartsrivaal om zichzelf een goede uitgangspositie te verschaffen met het oog op de landstitel. Voormalig Manchester United-aanvaller Odion Ighalo schoot echter twee keer raak vanaf de strafschopstip en bezorgde de thuisploeg daarmee een 2-0 overwinning. Een treffer van Ronaldo werd om controversiële reden afgekeurd wegens buitenspel. Door de nederlaag is de achterstand op Al-Ittihad drie punten. De koploper speelde bovendien een wedstrijd minder.