Ronaldo kan zich weer niet inhouden en clasht nu ook met teamgenoten

Donderdag, 27 april 2023 om 17:10 • Guy Habets

Cristiano Ronaldo is hard op weg om zich onmogelijk te maken in Saudi-Arabië. Tijdens de bekeruitschakeling van zijn ploeg Al-Nassr, dat met 0-1 verloor van Al-Wehda, botste de Portugees met reservespelers van zijn eigen ploeg en na afloop kon hij het niet opbrengen om de matchwinner in de ogen te kijken en te feliciteren.

Al-Wehda plaatste zich woensdag dankzij een treffer van Jean-David Beauguel voor de finale van het bekertoernooi in Saudi-Arabië. Dat ging ten koste van het Al-Nassr van Ronaldo, die de nederlaag moeilijk kon verkroppen. Beauguel, die op een blauwe maandag nog het shirt van RKC Waalwijk droeg, probeerde met de Portugese superster in gesprek te raken. "Na de wedstrijd zei ik tegen hem dat ik een groot fan van hem ben en dat ik graag zijn shirt zou willen hebben", zo liet de aanvaller weten aan het Franse L'Équipe.

Dat leidde allerminst tot een geanimeerd gesprek tussen de twee. "Ronaldo schudde mijn hand wel, maar keek me niet echt aan", zo beschrijft Beauguel. "Hij zette ook nog een minachtende blik op. Ik snap natuurlijk dat hij teleurgesteld is omdat zijn team verloren heeft, maar zijn reactie verraste me wel echt. Tijdens de wedstrijd was hij ook al vervelend en schreeuwde hij heel vaak naar zijn ploeggenoten."

Een voorbeeld daarvan is de situatie die zich aan het einde van de eerste helft voordeed. Beauguel had Al-Wehda al op voorsprong gezet en Ronaldo reageerde zijn frustratie af op teamgenoten en stafleden die net waren opgestaan van de reservebank. Het zit de Portugees duidelijk dwars dat hij dit seizoen geen prijs gaat winnen. Al-Nassr is uit alle drie de bekertoernooien gewipt en zal naar alle waarschijnlijkheid ook geen landskampioen worden. Het gat met koploper Al-Ittihad bedraagt drie punten en de rivaal heeft ook nog een duel tegoed.