Ronaldo is woest op scheids, maakt twee knappe goals en eindigt met dansje

Vrijdag, 22 september 2023 om 23:46 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:54

Cristiano Ronaldo heeft vrijdag met Al-Nassr fantastische zakengedaan in de Saudi Pro League. De 38-jarige steraanvaller maakte in de topper tegen Al-Ahli twee knappe doelpunten met zijn linker en hielp Al-Nassr daarmee aan een spectaculaire 4-3 zege. Het was voor Ronaldo een rollercoaster aan emoties: de Portugees ontbrandde tijdens de wedstrijd in woede tegen de scheidsrechter, maar besloot de avond dolblij met een dansje met zijn ploeggenoten.

????| GOAL: Ronaldo gives Al Nassr the lead! Al Nassr 1-0 Al Ahli pic.twitter.com/t7Ch7oAzLU — CentreGoals. (@centregoals) September 22, 2023

Al-Nassr begon met twee nederlagen dramatisch aan het seizoen en moest vrijdag winnen van concurrent Al-Ahli om in het spoor te blijven bij koploper Al-Ittihad. Al in de vierde minuut werd Ronaldo door sterploeggenoot Sadio Mané in de diepte gelanceerd. Eerstgenoemde verraste voormalig Chelsea-keeper Édouard Mendy met een laag schot in de verre hoek: 1-0.

Mais um golo de Ronaldo e com direito a dancinha. pic.twitter.com/fbbIb8vn63 — B24 (@B24PT) September 22, 2023

Net als Al-Nassr deed ook Al-Ahli deze zomer enorme investeringen. Franck Kessié, die van Barcelona overkwam, en de van Manchester City overgenomen Riyad Mahrez maakten een doelpunt, maar het was onvoldoende voor een resultaat. Dat kwam mede door Ronaldo, die in de 52ste minuut voor de 4-2 tekende. De voormalig Real Madrid-ster kapte op zeventien meter van het doel een tegenstander uit en schoot opnieuw met links laag binnen. Even later ontbrandde Ronaldo in woede tegen scheidsrechter Anderson Daronco, toen Al-Nassr geen penalty kreeg na een vermeende handsbal.

cristiano ronaldo puto com o daronco pic.twitter.com/nzuEd1gK7c — out of context brasileirão (@oocbrsao) September 22, 2023