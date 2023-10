‘Ronaldo in Iran mogelijk veroordeeld tot 99 zweepslagen vanwege ‘overspel’’

Vrijdag, 13 oktober 2023 om 08:34 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:19

Cristiano Ronaldo wordt in Iran mogelijk veroordeeld tot 99 zweepslagen, zo meldt het netwerk Sharq Emroz. Het nieuws wordt overgenomen door onder meer de Arabische tak van GOAL. Een ontmoeting met de Iraanse schilder Fatima Hamami, die voor 85 procent verlamd is, zou blijkbaar gevolgen kunnen hebben voor de 38-jarige aanvaller van Al-Nassr.

Ronaldo bracht in september met Al-Nassr een bezoek aan Teheran, de hoofdstad van Iran, om het in de groepsfase van de Aziatische Champions League op te nemen tegen Persepolis.

#Ronaldo could be given 99 lashes for kissing an Iranian fan In September, during a visit to Iran, Ronaldo met his fan Fatima, a disabled girl, hugged and kissed her, which is 'HARAM' as per Islamic #Sharia Law If Ronaldo ever returns to Iran, he will be arrested, get 99 lashes pic.twitter.com/R6SbFwQg3W