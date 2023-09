Ronaldo gaat rechtsgang doorzetten en eist 19,9 miljoen euro van Juventus

Cristiano Ronaldo heeft definitief besloten om juridische stappen te ondernemen tegen Juventus, schrijft La Gazzetta dello Sport. De Portugese sterspeler heeft nog een nettobedrag van 19,9 miljoen euro tegoed van zijn voormalig werkgever; geld dat was 'bevroren' tijdens de coronapandemie. Met de gang naar de rechtbank wil Ronaldo het immense bedrag terugvorderen.

Nadat het voetbal tussen maart 2020 en juni 2020 ruim honderd dagen stil kwam te liggen, werden de competities hervat voor lege tribunes, waardoor clubs inkomsten misliepen door de afwezigheid van supporters. Voor onder meer Juventus waren de problemen daardoor groot. De club klopte individueel bij spelers aan om salaris in te houden.

Ronaldo, die bij Juventus 31 miljoen euro netto per jaar verdiende, stemde ermee in dat het salaris tijdelijk bevroren werd. Uit uitgelekte documenten is echter gebleken dat Ronaldo nog een slordige 20 miljoen euro tegoed heeft. Na het opvragen van de documenten bij het Openbaar Ministerie in Turijn wil Ronaldo de rechtsgang nu doorzetten.

Juventus voerde in het Covid-tijdperk twee salariswijzigingen door. De eerste, in 2020, had betrekking op de gehele selectie en de technische staf. Bij het tweede initiatief, een jaar later, klopte de club individueel bij spelers aan via hun entourage. Het salaris dat werd ingehouden bij Ronaldo vormt een aanzienlijk bedrag en de Portugees is van mening dat hij daar recht op heeft.