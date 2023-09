Ronaldo en Mané zijn op schot; andere Saudische sterrenploeg gaat af

Zaterdag, 2 september 2023 om 22:32 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:45

Cristiano Ronaldo en Sadio Mané zijn zaterdag belangrijk geweest voor Al-Nassr. De Saudi-Arabische topclub won mede dankzij doelpunten en assists van zijn twee grootste sterren moeiteloos van hekkensluiter Al-Hazem: 1-5. Verderop in het land leed Ah-Ahli, met onder meer Riyad Mahrez en Roberto Firmino in de gelederen, een beschamende 5-1 nederlaag op bezoek bij Al-Fateh.

Al-Hazem - Al-Nassr 1-5

Na een onderschepping in de opbouw kon Ronaldo al in de vijfde minuut Abdulrahman Ghareeb lanceren. De linksbuiten tikte van dichtbij binnen: 0-1. Ronaldo leverde in de tweede helft ook een assist bij de 1-3, door de bal na een fraaie aanval breed te leggen op voormalig FC Porto-speler Otávio. Ronaldo stond vervolgens zelf aan het eind van de aanval die tot de 1-4 leidde. Na een breedtebal kon de Portugees de bal simpel in de kruising schieten. Tot slot was het de beurt aan Mané, die in de eerste helft al een goal afgekeurd had zien worden. De Malinees bepaalde de eindstand op 5-1 door van zestien meter de verre hoek te vinden.

After giving two ?????? It’s time to score ???? pic.twitter.com/mDylG6t4z8 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) September 2, 2023

Al-Fateh - Al-Ahli 5-1

Ah-Ahli, een van de grootste clubs in Saudi-Arabië, haalde deze zomer met Mahrez, Firmino, Allan Saint-Maximin, Merih Demiral, Franck Kessié en Édouard Mendy grote namen weg uit Europa. Het begin van de competitie was met vier zeges op rij uitstekend te noemen, maar tegen Al-Fateh ging het mis. Al-Ahli kwam dankzij een eigen doelpunt van Abbas Al Hassan nog wel op voorsprong, maar moest daarna zijn meerdere erkennen in de tegenstander. Diep in blessuretijd van de tweede helft kreeg voormalig Juventus-verdediger Demiral ook nog rood, waarna Sofiane Bendebka via een strafschop de eindstand op 5-1 bepaalde.