Ronaldo diep in de problemen: fans dienen schadeclaim van een miljard dollar in

Vrijdag, 1 december 2023 om 12:19 • Jan Hoeksema • Laatste update: 13:05

Cristiano Ronaldo zit mogelijk diep in de problemen. De steraanvaller van Al-Nassr maakte vorig jaar reclame voor het cryptobedrijf Binance en als gevolg investeerden veel fans van de Portugees geld via het bedrijf. Binance bleek echter geen betrouwbaar platform en van elke 77 dollar die de supporters inlegden, was na een jaar nog maar 1 dollar over, zo schrijft onder meer The Athletic.

Via filmpjes op Instagram attendeerde Ronaldo zijn volgers op Binance. "Together, we change the game", zei de 38-jarige Portugees over het bedrijf.

Bij de samenwerking met Binance kreeg Ronaldo zijn eigen collectie aan non-fungible tokens (NFT's). De wereldster raadde zijn volgers vervolgens aan hierin te investeren en de NFT's leken een succes te worden.

Bij de lancering van het project kostte de goedkoopste NFT van Ronaldo 77 dollar en veel mensen gingen in op het aanbod. Deze fans zullen daar nu waarschijnlijk spijt van hebben, daar de token inmiddels nog maar een schijn van het aankoopbedrag waard is.

Veel van de fans die door Ronaldo hebben geïnvesteerd in de NFT's voelen zich daarom bedrogen. Een aantal van hen heeft zich verenigd en eist nu een schadevergoeding van de Portugese grootheid.

Ze hebben bij de rechtbank aangeklopt en vragen een tegemoetkoming van een miljard dollar. Omgerekend is dat een kleine 920 miljoen euro.

Ronaldo speelt sinds januari van dit jaar voor Al-Nassr. In Saudi Arabië strijkt hij in 2,5 jaar tijd een salaris van rond de 400 miljoen euro op. Wil hij de potentiële schadevergoeding terugverdienen, zal Ronaldo dus nog even moeten blijven voetballen.