Ronaldo: ‘De Saudi Pro League is niet minder dan de Franse competitie’

Cristiano Ronaldo heeft voor aardig wat verbazing gezorgd met zijn uitspraken tijdens de Globe Soccer Awards in Dubai. De meervoudig Gouden Bal-winnaar was nogal te spreken over zijn eigen prestaties dit jaar en liet zich bovendien uit over de status van de Saudi Pro League, waarin hij nu ruim een jaar actief is.

Ronaldo werd in december 2022 overgenomen door Al Nassr en maakte afgelopen kalenderjaar maar liefst 54 doelpunten in 59 optredens in alle competities, waarmee hij namen als Kylian Mbappé en Erling Haaland aftroefde.

“Dit jaar was fantastisch voor mij. Ik heb me gekroond tot topscorer van iedereen, waarmee ik jonge leeuwen als Haaland heb afgetroefd. Ik ben bijna 39 en ik ben nog steeds de beste”, glundert Ronaldo.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Ik geniet ervan als mensen aan mij twijfelen. Keer op keer bewijs ik dat ik het nog steeds kan. Vorig jaar was moeizamer voor mij, maar daar wordt ik alleen maar sterker van”, aldus de Portugese superster.

Daarna wordt Ronaldo gevraagd wat hij vindt van het niveau van de Saudi Pro League, waar hij volgens velen makkelijk aan zijn doelpunten kan komen. “Ik ben hier nu een jaar en om heel eerlijk te zijn vind ik deze competitie niet minder dan de Franse competitie.” Daarna ontstaat applaus vanuit de zaal.

“Ik denk dat er in Frankrijk twee of drie goede ploegen zijn. Hier zijn dat er veel meer, het is hier veel competitiever. Iedereen mag zeggen wat ze willen, maar dit is mijn mening na er een jaar gespeeld te hebben. Ik weet waar ik het over heb.”

Ronaldo denkt nog niet aan stoppen. Hij wordt volgende maand 39, maar zal naar verwachting komende zomer nog gewoon meegaan naar het EK in Duitsland. Portugal is daar, na een foutloze kwalificatie, een van de topfavorieten om Europees kampioen te worden, iets wat in 2016 ook al lukte.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties