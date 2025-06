Ronaldinho genoot intens van finale Champions League tussen Paris Saint-Germain en Inter 'Hij is objectief de beste'

Ronaldinho heeft logischerwijs genoten van het verloop van de Champions League-finale tussen Paris Saint-Germain en Inter zaterdagavond. De Braziliaanse voetbalgrootheid zag zijn oude werkgever negentig minuten lang domineren en de Italiaanse topclub uiteindelijk met 5-0 verpulveren. Veel mensen bij PSG krijgen de felicitaties van Ronaldinho, die het allergrootste compliment bewaart voor één speler.

O Bruxo speelde tussen 2001 en 2003 liefst 77 wedstrijden voor de club die hem naar Europa haalde. Daarin was hij goed voor 25 doelpunten, 19 assists, vele memorabele acties en magistrale dribbels en verdiende hij een absolute toptransfer naar FC Barcelona.

Waar Ronaldinho met PSG niet eens een landstitel veroverde, is de Parijse club heden ten dage een grote speler op het allergrootste toneel. Zaterdag legde het dus voor het eerst beslag op de heilige graal: de Champions League.

Daags na de triomf in het miljardenbal richt een uitzinnige Ronaldinho zich tot de PSG-spelers en -stafleden van nu. “Nasser Al-Khelaïfi, Luis Enrique, onze aanvoerder Marquinhos, Beraldo en alle spelers: gefeliciteerd met het winnen van de Champions League!”, schrijft het fenomeen op X, met speciale aandacht voor twee landgenoten.

De meeste aandacht moet wat Ronaldinho betreft uitgaan naar Ousmane Dembélé, die uitblonk met twee assists en algemeen voortreffelijk spel. “Het is een genot om Dembélé objectief gezien het beste voetbal te zien spelen, met zijn angstaanjagende dribbels”, wordt de opgeleefde Fransman aangewezen als beste speler van het moment.

“Gefeliciteerd aan alle Parijzenaars die van deze club houden!”, heeft Ronaldinho ook voor de meelevende supporters van PSG een boodschap, alvorens hij afsluit met de welbekende Parijse leus ‘Ici c'est Paris’ (Dit is Parijs).

De inmiddels 45-jarige Ronaldinho vult zijn tijd tegenwoordig met name zonder voetbal, al liet hij eind 2024 zijn kwaliteiten nog zien in een wedstrijdje tussen legendes van FC Barcelona en Real Madrid, georganiseerd in Qatar.