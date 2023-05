Ronald Koeman ziet ‘probleem van 123 jaar’ in Oranje-basis opgelost worden

Zondag, 14 mei 2023 om 11:04 • Tom Rofekamp

Ronald Koeman is zeer content met de vorm waar Donyell Malen momenteel in steekt. De aanvaller van Borussia Dortmund is niet te houden in de tweede seizoenshelft en is dit kalenderjaar zelfs de meest productieve speler in de Bundesliga. Dat presteerde Malen bovendien vanaf de rechtsbuitenpositie – een positie die al jaren een probleemstuk vormt voor Oranje-bondscoaches. Koeman erkent dan ook 'dat het probleem is opgelost'.

Malen was zaterdag tegen Borussia Mönchengladbach (5-2 winst) al voor de negende keer dit kalenderjaar trefzeker. Samen met zijn vijf assists mag hij zich daarom de meest productieve Bundesliga-speler van 2023 noemen. Daarop attendeert Hans Kraay junior tafelgast Koeman zondag bij Goedemorgen Eredivisie. "We hebben al 123 jaar een probleem op rechtsbuiten, maar hij speelt alles bij Dortmund op rechtsbuiten en heeft gisteren wéér gescoord. De oplossing is daar", kan Kraay niet anders concluderen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Koeman gaat daarin mee. "Dat is opgelost, ja", zegt de bondscoach. Verbaasd door Malens opmars is Koeman echter niet. "Hij heeft me niet verbaasd, want Donyell heeft zijn debuut gemaakt in mijn eerste periode als bondscoach. Al was dat wel als spits. Ik was natuurlijk blij dat hij aan de rechterkant ging spelen bij Dortmund, want dat was voor ons een oplossing met een speler die dan ook gewend is." Cody Gakpo, Xavi Simons, Steven Bergwijn en Steven Berghuis – de andere opties die Koeman ziet – spelen doorgaans allemaal op een andere positie dan rechtsbuiten.

Koeman lijkt zijn keuze dus te hebben gemaakt. "Malen is een speler met heel veel diepte, dat is een extra wapen. Dan is het voor mij super dat hij 1) vanaf de rechterkant speelt en 2) goed speelt en goals maakt. En bij een club als Dortmund, dan heb je alles tezamen." Malen lijkt dus op een basisplaats te mogen rekenen in de eerstvolgende interland van Oranje. Die vindt plaats op 14 juni, wanneer Nederland het in de halve finale van de Nations League opneemt tegen Kroatië. De teller staat voor Malen vooralsnog op 21 interlands, waarin hij vier keer scoorde.