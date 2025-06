Ronald Koeman ziet Oranje-kandidaat: ‘Natuurlijk hebben wij hem gevolgd’

Bondscoach Ronald Koeman laat op de persconferentie richting de WK-kwalificatiewedstrijden met Finland en Malta weten dat Sam Beukema op de radar van Oranje staat.

Beukema is bij Bologna uitgegroeid tot een van de beste verdedigers van de Serie A. Volgens Transfermarkt zou hij inmiddels liefst 25 miljoen euro waard zijn. In Stadio Renato Dall'Ara ligt Beukema nog tot medio 2027 vast.

Beukema speelt al sinds de zomer van 2023 in Italië, toen hij door Bologna voor zo’n 8 miljoen euro werd overgenomen van AZ. De rechtspoot kwam al zeventig keer in actie namens de Italiaanse club.

De centrale verdediger wist dit seizoen met Bologna de bekerfinale te winnen en staat op de radar van verschillende Europese topclubs. Ook bij bondscoach Koeman is hij op de radar verschenen.

“Ja, hij doet het heel goed. Natuurlijk hebben wij hem ook gevolgd”, laat Koeman weten. “Hij heeft het geweldig gedaan bij Bologna, maar heeft veel concurrentie op zijn positie. Soms is dat lastig voor dit soort spelers.”

Het jeugdproduct van Go Ahead Eagles krijgt de nodige complimenten. “Als je op deze manier jezelf in Italië staande weet te houden en je wint prijzen, dan mag je wel meedoen in de concurrentiestrijd. We hebben alleen heel veel goede centrale verdedigers”, stelt Koeman.

Op zaterdag 7 juni trapt Oranje de WK-kwalificatie af in en tegen Finland. Drie dagen later ontvangen de Oranje Leeuwen Malta in de Groningse Euroborg. De andere landen in de poule van het Nederlands elftal zijn Polen en Litouwen. Alle vier tegenstander speelden reeds twee keer. Dat leverde Polen zes punten op, Finland pakte er reeds vier en Litouwen één. Malta verzamelde nog geen punten en staat op doelsaldo onder Nederland.