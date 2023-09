Ronald Koeman wist precies wat Valentijn Driessen ging zeggen: ‘Hahaha’

Ronald Koeman verscheen na de 3-0 zege op Griekenland goedgemutst op de persconferentie van Oranje. De bondscoach greep terug naar het systeem met drie centrumverdedigers en wingbacks en wist vooraf al wat Valentijn Driessen, uitgesproken tegenstander van dat systeem, daarvan zou vinden. "Ik wist dat het hakblok bij jou thuis al klaarstond", grapt Koeman in een onderonsje met Driessen.

"Niet alleen thuis hoor, ook hier", bevestigt de journalist van De Telegraaf gekscherend. Koeman moet er hard om lachen. De bondscoach bevestigt daarna op een serieuze toon dat de systeemverandering voor hem spannend was. "Ik kan wel zeggen van niet, maar natuurlijk is dat wel. Ik had wel iets meer het gevoel in mijn buik: dit moet wel goed gaan. Maar dat wil niet zeggen dat je het dan niet doet, als je het eigenlijk wil doen."

Koeman ging niet over één nacht ijs. "Ik heb daar ook met Nigel (de Jong, technisch directeur bij de KNVB, red.) over gesproken, met de spelers en met mijn staf over gesproken. Uiteindelijk ben ik ook niet bang om iets te veranderen uit angst dat als dat niet goed gaat mijn hoofd eraf gaat. Dat zou dan terecht zijn geweest waarschijnlijk, dus daar heb ik ook geen moeite mee."

Ook Virgil van Dijk schoof aan voor de persconferentie. Driessen wil weten of Koeman toestemming heeft gevraagd bij de spelers voor de wijziging van systeem. "Zo werkt het niet", zegt de aanvoerder van het Nederlands elftal. "De trainer is de baas. Wij hebben de spelers ervoor om zo te kunnen spelen. Ik denk dat we de principes die we belangrijk vinden goed moeten uitvoeren, dan is het lastig om goals tegen ons te maken. Zo moet het, dat is de basis."