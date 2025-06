Ronald Koeman wijst een van de zwakste posities bij het Nederlands elftal aan

Ronald Koeman wil nog niet prijsgeven welke spits hij gaat opstellen in de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Finland en Malta. De bondscoach van het Nederlands elftal vertelt dinsdag tijdens de persconferentie onder meer over de inzetbaarheid van zijn spelers én hij gaat kort in over de kwaliteit van zijn spitsen.

“Of ik me weleens zorgen maak over de toekomst van de spitspositie in het Nederlands elftal? Nou, ik ben niet heel goed ingelicht wat betreft de generatie van vijftien- en zestienjarigen bij de Nederlandse clubs”, zo begint Koeman desgevraagd over de spitsen.

“Het is natuurlijk wel een gegeven dat we heel beperkt zijn met geweldige ‘nummers 9’, zoals we die in het verleden wel hadden. Patrick Kluivert, Klaas-Jan Huntelaar, Ruud van Nistelrooij, Marco van Basten en nog veel meer namen. Die waren allemaal redelijk buitencategorie topspelers. Op dit moment is dat wel wat minder.”

“Voor de komende twee wedstrijden zal ik voor Memphis Depay of Wout Weghorst in de spits gaan, zoals ik daar nu naar kijk”, vervolgt Koeman, zonder aan te geven wat het definitieve besluit is. “Maar ik weet ook dat Cody Gakpo op die positie gespeeld heeft. Donyell Malen kan daar ook nog spelen, want daar speelde hij ooit bij PSV.”

“Malen heeft weliswaar niet veel gespeeld in de afgelopen periode, maar hij heeft dusdanig veel kwaliteiten dat hij belangrijk kan zijn.” Vervolgens werpt Koeman zijn blik op AZ-spits Mexx Meerdink, die niet geselecteerd werd.

“Het is een interessante speler als hij vaste spits van AZ gaat worden. In de afgelopen weken heeft hij wel laten zien dat er toekomst in zit. Laten we hopen dat hij die kans gaat krijgen, en dat hij die gaat pakken. Misschien wordt het een optie voor ons”, aldus de keuzeheer.

Brian Brobbey komt in ieder geval niet in aanmerking voor de nummer 9-positie, daar hij de schifting niet heeft overleefd ‘om meerdere redenen’, zo benoemde Koeman eerder tijdens het persmoment. De spits van Ajax heeft zelf ook aangegeven dat hij niet fit genoeg is.