Ronald Koeman verzekert: ‘Op deze manier gaat hij snel bij Oranje komen’

Dinsdag, 7 november 2023 om 00:15 • Jeroen van Poppel

Ronald Koeman is nog altijd liefhebber van Ryan Gravenberch als middenvelder. De bondscoach van Oranje roept het talent van Liverpool niet op voor de komende twee EK-kwalificatieduels, maar benadrukt dat de voormalig Ajacied toch heel dicht bij Oranje zit. "Er is totaal geen sprake van straf", zegt Koeman bij Rondo op Ziggo Sport.

Gravenberch besloot zich begin september af te melden voor Jong Oranje. De middenvelder wilde zich richten op de kennismaking bij Liverpool, de club die hem enkele dagen daarvoor had overgenomen van Bayern München.

"Wij vonden dat niet goed, maar dat is wel verleden tijd." Gravenberch werd vervolgens in oktober ondanks veel blessures niet uitgenodigd voor 'het grote' Oranje, maar is nu weer 'gewoon' in beeld. "Dat is geweest. Nigel (de Jong, technisch directeur bij de KNVB, red.) heeft daar ook met hem over gesproken."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bij het bekendmaken van de voorselectie voor november heeft Koeman een persoonlijk gesprek gehad met Gravenberch. "Ik heb hem gebeld, om te laten weten dat hij niet bij de voorselectie zat. Maar als hij zich blijft doorontwikkelen zoals hij dat nu doet, dan gaat hij bij het Nederlands elftal komen.”

Voor nu vond Koeman het nog te vroeg. "Ik heb gezegd dat ik het in de komende novemberperiode zoveel mogelijk wil doen met de groep die het al heeft gedaan."

Daarna liggen er kansen voor Gravenberch. "We gaan ons kwalificeren. Dan heb je in maart twee oefenwedstrijden en in juni ook nog wat oefenduels voor het EK begint."

"Als Gravenberch wat meer speelt, is hij een middenvelder die absoluut in beeld is. Bij Bayern was hij dat ook, maar daar zat hij op de bank of viel hij vijf minuten in. Dan is het niet logisch om hem te selecteren.”