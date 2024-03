Ronald Koeman veroordeelt steun van Memphis Depay aan Quincy Promes

Ronald Koeman vindt het onverstandig dat Memphis Depay zijn vriend Quincy Promes publiekelijk steunt. De spits van Atlético Madrid stak Promes onlangs een hart onder de riem met foto’s en teksten, maar de bondscoach wil dat Memphis zich niet uitlaat over de situatie van de aanvaller van Spartak Moskou.

Memphis Depay benadrukte onder meer begin januari via Instagram nog maar eens zijn vriendschap met de veelbesproken Promes. “In Highs and Lows, Ima Real life Brother, F*ck a fake friend”, zo schreef hij bij een post met de begeleidende hashtag #2023throwback.

In de serie foto's is onder meer te zien dat Memphis vakantie viert met Promes en Paul Pogba, die hij kent uit hun gezamenlijke periode bij Manchester United. Promes leek het bericht van Memphis te kunnen waarderen, want de aanvaller van Spartak Moskou reageerde met de tekst 'REAL BROTHER'.

“Ik zou het zelf niet doen”, reageert Koeman tijdens de persconferentie voorafgaand aan de oefeninterlands met Schotland en Duitsland op de vraag wat hij van de steun van Memphis aan Promes vindt.

“Ik heb er zelf nog niet met Memphis over gesproken, maar Nigel de Jong heeft het er al wel met hem over gehad. Of ik het er nog over ga hebben met hem?”

“Nou, ik vind wel dat je het soms voor jezelf wat makkelijker maakt als je dat soort dingen juist niet doet. Het roept altijd weer aversie en kritiek op. Ik vind dat je daar zoveel mogelijk weg moet blijven. Dit is wel een hele delicate kwestie.”

Promes werd onlangs op verzoek van Nederland gearresteerd in Dubai vanwege zijn betrokkenheid bij cocaïnehandel en voor het neersteken van een familielid.

