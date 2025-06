Ronald Koeman roemt drie spelers van Nederlands elftal: 'Zij hebben eigenlijk álles'

Ronald Koeman is tevreden met de 0-2 overwinning van het Nederlands elftal tegen Finland, maar ziet ook verbeterpunten. De bondscoach was vooral in de tweede helft niet tevreden over het baltempo en de scherpte van zijn ploeg.

Nederland startte zaterdag aan zijn WK-kwalificatiecyclus met een zege. “We begonnen echt heel goed,” zegt Koeman bij de NOS. “Een snelle 0-1 van Memphis Depay, Jeremie Frimpong met een grote kans, en toen die geweldige goal van Denzel Dumfries. Dat is natuurlijk lekker als coach.”

Toch sloop er na een halfuur slordigheid in het spel. “We gingen minder lopen, zetten minder druk en verloren de bal te makkelijk. Er zat dus meer in, zeker qua scoreverloop.” Koeman is opgelucht met het resultaat. "Ik had vooraf geen angst, maar natuurlijk is er altijd wel een soort spanning bij het begin van zo'n cyclus."

Koeman roemt het driemansmiddenveld met Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong en Tijjani Reijnders, dat eindelijk samen kon spelen. “Eigenlijk zit alles in dit middenveld. Ze zijn balvast, kunnen versnellen en zorgen voor rust en diepgang.”

De samenwerking op de rechterflank met Frimpong en Dumfries vroeg om nuance. “Dat is een klein gebied om in te voetballen." Koeman was tevreden over hoe de rechterflank werd ingevuld. "Als er iets misging, lag het zeker niet aan hun afstemming.”

Voor de volgende wedstrijd tegen Malta heeft Koeman een duidelijke boodschap. “Een telraam is misschien overdreven, maar we moeten negentig minuten druk zetten en veel scoren.”

Die wedstrijd wordt gespeeld in Groningen, iets waar aanvoerder Virgil van Dijk erg naar uitkijkt. “Ik kan niet wachten. Dat betekent veel voor mij – daar is het allemaal begonnen”, zei de verdediger van Liverpool

Koeman voegt er met een glimlach aan toe: “Ik ben opgegroeid in Groningen en er is zelfs een Koeman-tribune. Dat is eigenlijk nog meer dan wat Virgil voelt voor die club.”