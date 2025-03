Ronald Koeman: 'Natuurlijk zou het goed zijn als hij 90 minuten speelt, maar...'

Het Nederlands elftal is volop in voorbereiding op de heenwedstrijd tegen Spanje in de kwartfinale van de Nations League. Een dag voor de kraker in De Kuip schuiven bondscoach Ronald Koeman en Frenkie de Jong in Zeist aan voor de traditionele persconferentie.

''Natuurlijk zou het goed zijn als hij 90 minuten speelt. Dat heeft hij bij FC Barcelona ook weer regelmatig gedaan. Maar nogmaals, dat moeten we gedurende de wedstrijd zien. Het gaat erom hoe hij zich voelt natuurlijk'', kan Koeman niet met zekerheid zeggen dat De Jong de volledige wedstrijd tegen Spanje meemaakt.

De Jong is fit, maar dat geldt niet voor iedereen binnen de Oranje-selectie. ''Er zijn wat spelers met lichte klachten'', zo benadrukt de bondscoach. ''Maar dat kan ook niet anders vanuit een drukke periode van wedstrijden. We kijken hoe de reacties op de trainingen zijn, en dan nemen we beslissingen.''

De Jong zelf gaat in op de vraag van Noa Vahle waarom Oranje sinds 2019, toen een 2-4 zege op Duitsland, geen topland meer heeft verslagen. ''Natuurlijk willen we van toplanden winnen. Maar het is ook niet zo dat we daar in elke interlandperiode tegen spelen. Laten we hopen dat we over twee duels van Spanje kunnen winnen.''

''Ik denk niet dat we daar niet genoeg kwaliteiten voor hebben. Of dat we als team niet goed genoeg zijn. Maar ik snap je vraag. Het is aan ons om te laten zien dat we dat wél kunnen'', weet de middenvelder dat het Nederlands elftal een topprestatie moet leveren tegen Europees kampioen Spanje.

De Jong probeert te verklaren waarom Oranje niet altijd thuisgeeft tegen de toplanden. ''We hebben veel wisselingen gehad in de laatste periodes. Mede door blessures, dat helpt natuurlijk nooit mee. Zeker als het jongens zijn die over het algemeen veel spelen.''

Vahle wil ook weten of De Jong veel met Koeman over Spanje heeft gesproken, aangezien de bondscoach het Spaanse voetbal goed kent. ''We hebben het erover gehad. Ik denk dat bij iedereen wel bekend is welke kwaliteiten Spanje heeft.''