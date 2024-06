‘Ronald Koeman moet voor Wout Weghorst kiezen voor Nederland tegen Frankrijk!’

Het Nederlands elftal is goed aan het EK begonnen en de oranjekoorts begint steeds grotere vormen aan te nemen door de 1-2 zegen op Polen. Door de late treffer van Wout Weghorst zit de populariteit van de boomlange spits flink in de lift, maar past dit type spits ook bij het OranjeDNA? Verslaggever Jelle Kusters ging voor ING en Voetbalzone in gesprek met de fans van Oranje over de veelbesproken spitspositie én vroeg aan de fans wat het OranjeDNA voor hen betekent.

Wie zou jij als diepste spits opstellen tegen Frankrijk? Memphis Depay Wout Weghorst Brian Brobbey Joshua Zirkzee Iemand anders Stem Wie zou jij als diepste spits opstellen tegen Frankrijk? Memphis Depay 43% Wout Weghorst 14% Brian Brobbey 18% Joshua Zirkzee 22% Iemand anders 2% Totaal aantal stemmen: 690