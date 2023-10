Ronald Koeman lyrisch op persconferentie: ‘Hij is gewoon compleet’

Zondag, 15 oktober 2023 om 19:34 • Jonathan van Haaster

Bondscoach Ronald Koeman is uiterst lovend over Tijjani Reijnders. De middenvelder deed afgelopen vrijdag negentig minuten mee tegen Frankrijk (1-2 verlies) in de EK-kwalificatie. Zijn optreden kon Koeman bekoren en ook op zondag liet de bondscoach zich zeer positief uit.

Koeman krijgt op de persconferentie in Athene de vraag wat er nodig is om meer moderne voetballers te ontwikkelen als Reijnders. "Een goede opleiding. Ik ben niet snel geboren, dus zou ik nooit een Reijnders zijn geweest op het middenveld", vertelt de bondscoach met een lach.

"Je hebt bepaalde kwaliteiten. Dat kan inzicht zijn, snelheid... Maar hij is gewoon compleet. Hij loopt makkelijk, hij is conditioneel erg goed. Aan de bal, hij heeft inzicht. Op het middenveld in het hedendaagse voetbal moet je erg compleet zijn. Als je dat niet bent, moet je in balbezit dermate goed zijn, dat een trainer altijd voor jou kiest."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Koeman is van mening dat Reijnders zijn huidige niveau al aantikte bij AZ, de club die hij afgelopen zomer verliet voor AC Milan. "We hebben hem op het middenveld gezien met Clasie en toen zag je al dat hij een aantal eigenschappen heeft als middenvelder."

"Hij kan het spel verdelen, hij verdedigt, maar heeft ook het vermogen om op het juiste moment diep te gaan. Tegen Frankrijk was hij het eerste half uur de beste en gevaarlijkste aanvaller. Dus hij kan op meerdere posities spelen."

De kans dat Reijnders ook in Athene aan de aftrap staat, lijkt bijzonder groot. De 25-jarige Zwollenaar kwam tot op heden driemaal in actie voor Oranje. Uitgerekend tegen Griekenland debuteerde Reijnders voor het Nederlands elftal.

Tegen de Grieken, die in juli met 3-0 naar huis werden gestuurd, en tegen Ierland begon Reijnders nog als reserve. Tegen Frankrijk mocht hij het vanaf het begin laten zien. Mede door de afwezigheid van Frenkie de Jong vormde Reijnders een centraal koppel met Joey Veerman.