Ronald Koeman lovend over Oranje-uitblinker: 'Geweldige speler die geweldig compliment verdient'

Memphis Depay staat op 50 goals in het shirt van het Nederlands elftal, na zijn dubbelslag tegen Malta. Bondscoach Ronald Koeman werkt al enige tijd samen met de 31-jarige aanvaller en is na afloop van de 8-0 overwinning op de Maltese ploeg lovend over de inbreng van Depay, die in 2014 voor het eerst scoorde voor Oranje.

''Jij hebt voor hem gekozen en hem belangrijk gemaakt als spits. Hoe belangrijk is hij geweest in de twee periodes dat jij bondscoach bent?'', wil Jeroen Stekelenburg van de NOS weten van Koeman.

''Ja, heel belangrijk'', beaamt de bondscoach. ''In de eerste periode speelde hij niet altijd bij Olympique Lyon. Maar Memphis heb ik altijd een geweldige speler gevonden.''

''Hij doet soms nog te moeilijk in bepaalde momenten, bij balbezit. Iets teveel risico. Maar ik denk dat hij een geweldig compliment verdient, dat hij Robin van Persie evenaart met 50 goals'', verwijst Koeman direct naar het topscorerschap aller tijden bij Oranje.

''Memphis heeft 102 interlands gespeeld en loopt bijna één op twee. En als je ziet hoe hij de tweede goal erin schiet... Hij is fit en hongerig. En dat heb je nodig'', is de winnende coach zeer content met de inbreng van Memphis als international.

''Hij heeft een hele vervelende blessureperiode achter de rug. Want hij heeft een jaar met allerlei spierblessures gezeten. Memphis is nu superfit en moet nog door in de Braziliaanse competitie. Dus hij zal fit blijven'', concludeert Koeman tot slot.

Memphis tekende met een penalty en een harde knal voor de eerste twee goals van Oranje tegen Malta. Ver in de tweede helft haalde Koeman hem naar de kant, waardoor de aanvaller in september tegen Polen de kans krijgt om Van Persie definitief van de eerste plaats op de topscorerslijst te stoten.