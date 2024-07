Koeman lijkt rol van Memphis tijdens Nederland - Engeland te onthullen

Ronald Koeman lijkt rol van Memphis Depay tijdens Nederland - Engeland te onthullen

Memphis Depay start ook tegen Engeland als spits van het Nederlands elftal, zo verwachten de journalisten van De Telegraaf na een exclusief interview met bondscoach Ronald Koeman. Hoewel de dertigjarige aanvaller uit Moordrecht hevige kritiek krijgt te verwerken, twijfelt Koeman niet aan ‘zijn spits’ Memphis.

Koeman is van mening dat Memphis meer kan brengen dan hij momenteel doet. “Memphis kan beter, maar dat ligt ook aan anderen. Hij is onderdeel van het team. En soms wordt hij in moeilijke situaties aangespeeld. Dat wil hij zelf ook, maar kan beter. Nogmaals, dat heeft ook met het elftal te maken.”

“Iedereen heeft zijn mening en roept wat. Maar ik ben degene die de spelers elke dag meemaakt en op trainingen dingen ziet die anderen niet zien”, aldus Koeman, die erkent dat Memphis veel krediet heeft. “Ik vind ook dat hij dat verdient. De oude Koeman had Depay ook niet gepasseerd. Dat heeft er niks mee te maken hoe ik tien jaar geleden was en nu ben.”

Koeman gaat regelmatig om tafel met Memphis. “Natuurlijk vraag ik hem ook weleens diepe spits te zijn, zoals hij dat bij Atlético Madrid was toen hij speelde, met Griezmann in zijn rug. Dat moet hij toevoegen aan het spits zijn. Dus niet alleen maar inzakken en willen meevoetballen. Dat betekent dat er anderen diep moeten gaan. Ik ben nog steeds overtuigd van hem als spits. Hij is mijn spits, een voetballende spits.”

“Als je Europees kampioen wilt worden, moeten de spelers die iets extra’s hebben er in zulke wedstrijden als tegen Engeland staan. Voor het spel bij een achterstand is Weghorst natuurlijk een veel betere spits dan Depay. Maar tegen Engeland? Depay kan, Weghorst kan, de combinatie kan. Ik weet het voor mezelf wel, maar laat het voor jullie open”, aldus Koeman.

Bondscoachschap

Koeman kreeg maandag ook vragen over zijn tot medio 2026 lopende contract bij de KNVB. “Op de vraag of hij na het toernooi door wil gaan tot en met het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico reageerde Koeman instemmend”, aldus, die Koeman ook citeert.

“Zoals het nu is wel. Volgens mij kunnen ze al niet meer van me af”, zei de keuzeheer. De KNVB had Koeman kunnen ontslaan als Oranje in de achtste finale of eerder zou stranden, maar de 61-jarige Zaandammer loodste zijn selectie al naar de halve finales op het EK. Daarin is Engeland woensdagavond de tegenstander.

