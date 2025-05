Ronald Koeman laat zijn gevoel spreken en gunt Ajax de landstitel

Ronald Koeman is op de slotdag in Nederland te gast bij Goedemorgen Eredivisie. De bondscoach van het Nederlands elftal zou het mooi vinden als de landstitel alsnog bij nummer twee Ajax terecht komt na een sterke revival van de club.

''Waar Ajax vandaan komt, vorig seizoen. Met een nieuwe buitenlandse trainer'', opent Koeman zijn analyse. ''Ze hebben een paar wedstrijden gewonnen die ze ook niet hadden kunnen winnen. En nu pakken ze hem niet.''

''Ik had echt medelijden met Ajax. Want dat gunde ik Ajax niet'', verwijst de bondscoach van Oranje naar de midweekse uitwedstrijd tegen FC Groningen, dat in extremis op 2-2 kwam, waardoor PSV de beste papieren heeft voor de landstitel.

''En dan is het knap dat je ten opzichte van een PSV, met voetballend gezien een betere selectie, met veel meer creativiteit in hun middenveld en aanval. Dus mijn gevoel zegt dat ik het Ajax wel had gegund'', leeft Koeman mee met de club die hij als speler en trainer diende.

''Is wie kampioen wordt de terechte kampioen? Uiteindelijk wel'', vult de bondscoach het zelf in. ''Maar er zijn natuurlijk zoveel momenten in dit seizoen geweest waarin zowel PSV als Ajax het laat liggen.''

''En misschien past het wel bij het seizoen dat het vanmiddag (zondagmiddag, red.) wederom gebeurt'', sluit Koeman niet uit dat er nog een plottwist komt.

PSV begint met een punt voorsprong op Ajax aan het kampioensduel met Sparta Rotterdam. De Amsterdammers sluiten thuis af tegen FC Twente en hopen op een misstap van PSV.