Ronald Koeman is positief verrast over de fitheid van Memphis Depay

Memphis Depay maakt een scherpe indruk op de trainingen van het Nederlands elftal, zo oordeelt bondscoach Ronald Koeman woensdag op de persconferentie. Er waren twijfels over de aanvaller, die terug moest komen van een blessure en in de afgelopen periode weinig speeltijd kreeg van Diego Simeone bij Atlético Madrid.

"Ik vond Memphis in de periode maart al redelijk fit worden", zegt Koeman kort nadat hij de definitieve EK-selectie van Oranje bekend heeft gemaakt. "Ik vind hem, en ik zal er heel voorzichtig in zijn, want daarna is Memphis natuurlijk weer geblesseerd geraakt, maar heel fit."

"Memphis heeft twee dagen meegetraind. Hij heeft natuurlijk niet genoeg speeltijd gekregen in de laatste fase van de competitie, maar ik denk met de twee oefenwedstrijden die we nog hebben (tegen Canada en IJsland, red.) dat hij klaar is voor de eerste wedstrijd."

Oranje speelt op 6 juni tegen Canada. De zogeheten uitzwaaiwedstrijd vindt vier dagen later plaats, op 10 juni. Beide wedstrijden vinden plaats in de Rotterdamse Kuip. "Memphis oogt heel fit. Hij moet ook weer een club zoeken, misschien helpt dat voor het EK."

"Zoals ik Memphis nu zie, met de twee oefeninterlands en de vele trainingen die we nog hebben, dan heb ik het idee dat hij negentig minuten kan spelen", is Koeman positief gestemd over de inmiddels dertigjarige aanvaller van Oranje.

Waarom Memphis geregeld tegen blessures aanloopt, kan Koeman niet uitleggen. "Het is moeilijk om te verklaren waarom Depay zo vaak niet fit is. Daar kun je nooit echt de vinger op leggen. Het maakt me niet ongerust. We hebben genoeg goede aanvallers."

Koeman beschikt op het EK naast Depay over Steven Bergwijn, Brian Brobbey, Cody Gakpo, Donyell Malen, Xavi Simons en Wout Weghorst in de aanvalslinie. Oranje opent het EK op 16 juni tegen Polen. Daarna volgen de groepsduels met Frankrijk (21 juni) en Oostenrijk (25 juni).