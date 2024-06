Ronald Koeman is kritisch op EK-organisator Duitsland: ‘Daar zijn ze niet in geslaagd’

Nederland reisde maandag per trein van Wolfsburg naar Berlijn, een dag voor de laatste groepswedstrijd op het EK tegen Oostenrijk. Wat bondscoach Ronald Koeman betreft gaat Oranje dat vaker doen, zo vertelde hij op de persconferentie van maandagavond.

Het was voor het eerst in lange tijd dat Oranje weer met de trein reisde. Volgens Nu.nl gebeurde dat voor het laatst in november 1965, dus bijna 59 jaar geleden. Toen ging de selectie per spoor van Amsterdam naar Bern voor een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Zwitserland.

Maandagmiddag was de reis van Wolfsburg naar Berlijn een stuk korter: ongeveer een uur. Dat deed de selectie overigens zonder de zieke Joshua Zirkzee. Hij werd met de auto naar de Duitse hoofdstad gebracht.

Koeman werd op de persconferentie gevraagd hoe de treinreis hem beviel. “Als het aan mij ligt kunnen we dit vaker doen. De reis was korter dan eventueel met de bus”, aldus de bondscoach.

Toch ziet hij ook in dat het niet haalbaar is om altijd met de trein te reizen. “Als je afhankelijk bent van de reguliere trein… Dan kun je niet zeggen wanneer je wil afreizen. De ene keer wel, dat kon vandaag wel omdat we ervoor kiezen om de laatste training in Wolfsburg te doen. Maar we kunnen niet terug, want dan rijdt er geen trein.”

“Duitsland wilde er een duurzaam EK van maken, maar is daar niet helemaal in geslaagd”, besluit de bondscoach enigszins kritisch richting het land dat het EK organiseert.

Als Oranje erin slaagt om te winnen van Oostenrijk, gaat het als nummer één of twee door naar de achtste finales. Dat hangt af van het resultaat van Frankrijk tegen Polen. Als Nederland verliest en als derde eindigt, heeft het hoogstwaarschijnlijk ook genoeg punten om door te gaan naar de volgende ronde.

